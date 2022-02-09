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Почему нельзя оставлять мокрые вещи в стиральной машине на ночь

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Если белье пролежало в стиральной машине несколько часов, придется еще раз запустить цикл стирки Новость обновлена 09 февраля 2022, 18:27
Если белье пролежало в стиральной машине несколько часов, придется еще раз запустить цикл стирки

Не стоит игнорировать "правила" стирки и оставлять вещи в барабане стиральной машинки.

В современном мире стирка не доставляет такого неудобства как раньше: закинул вещи в стиральную машинку, насыпал порошок, нажал нужную кнопку и ты "свободен". Однако несмотря на такую простоту процесса, работа со стиральной машиной требует внимания и соблюдения неких правил. К примеру, нужно знать, какие вещи ни в коем случае нельзя класть в машинку, а также, как правильно сортировать вещи.

Однако и после того, как машинка достирала, есть важный этап, завершающий всю стирку — это развешивание белья, которое нужно делать сразу. Почему ни в коем случае нельзя оставлять мокрые вещи в барабане стиральной машины, особенно на ночь, сообщает портал vazhnoznat.com.

Почему нельзя оставлять мокрые вещи в стиральной машине

  • Первая и главная причина — это то, что в таком случае весь эффект от стирки сойдет на нет. Более того, влажная среда без доступа воздуха — это отличное место для распространения различных бактерий. Плюс ко всему одежда станет неприятно пахнуть прелостью и сыростью, и даже может появиться плесень.
  • Вторая причина — это разводы и пятна на одежде. Чаще причиной разводов является неправильна сортировка вещей или перебор с количеством стирального порошка, однако слишком много, но цвет и текстура одежды может испортиться если оставить ее мокрой на долгое время в стиралке.
  • Третья причина касается непосредственно самой стиральной машины. Если регулярно оставлять стирку в барабане, и нарушать другие правила эксплуатации техники, то вскоре вам придется нести ее в ремонт или даже покупать новую.

Отметим, что есть такие вещи, которые требуют очень деликатного к себе отношения. К этим вещам принадлежат пуховики, которые при неправильной стирке теряют свой внешний вид, а наполнитель портится. Как правильно стирать пуховик в машинке — читайте в нашем материале.

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