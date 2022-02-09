Чому не можна залишати мокрі речі у пральній машині на ніч

Не варто ігнорувати "правила" прання та залишати речі в барабані пральної машинки.

У сучасному світі прання не завдає такої незручності як раніше: закинув речі у пральну машинку, насипав порошок, натиснув потрібну кнопку і ти "вільний". Однак попри таку простоту процесу, робота з пральною машиною вимагає уваги та дотримання деяких правил. Наприклад, треба знати, які речі в жодному разі не можна класти в машинку, а також, як правильно сортувати речі.

Однак і після того, як машинка допрала, є важливий етап, що завершує все прання — це розвішування білизни, яке потрібно робити відразу. Чому в жодному разі не можна залишати мокрі речі в барабані пральної машини, особливо на ніч, повідомляє портал vazhnoznat.com.

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Чому не можна залишати мокрі речі в пральній машині

Перша і головна причина — це те, що в такому разі весь ефект від прання зійде нанівець. Щобільше, вологе середовище без доступу повітря – це відмінне місце для поширення різноманітних бактерій. Плюс до всього одяг стане неприємно пахнути красою і вогкістю, і навіть може з’явитися цвіль.

Друга причина – це розлучення та плями на одязі. Найчастіше причиною розлучення є неправильне сортування речей або перебір з кількістю прального порошку, проте занадто багато, але колір і текстура одягу може зіпсуватися, якщо залишити його мокрим на довгий час у пральні.

Третя причина стосується безпосередньо самої пральної машини. Якщо регулярно залишати прання в барабані і порушувати інші правила експлуатації техніки, то незабаром вам доведеться нести його в ремонт або навіть купувати нове.

Зазначимо, що є такі речі, які вимагають дуже делікатного ставлення до себе. До цих речей належать пуховики, які при неправильному пранні втрачають свій зовнішній вигляд, а наповнювач псується. Як правильно прати пуховик в машинці читайте в нашому матеріалі.