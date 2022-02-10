Как попросить домового вернуть вещь: присказки и ритуалы

Согласно народным поверьям, за все потери в доме отвечает домовой

Каждый из нас что-то теряет в своем родном доме, даже если в нем господствует идеальный порядок и чистота. При этом бываю такие моменты, когда буквально несколько минут назад мы видели вещь, и вдруг она куда-то пропала. Или, когда забываешь, куда положил вещь и долго не можешь ее найти. В старину считалось, что вещи в доме прячет домовой. Отметим, что именно 10 февраля в народе отмечается День домового.

Как пишет Ukr.Media, обычно потеря вещей случается тогда, когда домовому не нравятся жильцы дома.

Чтобы вещи всегда оставались на своем месте, хранителя дома необходимо задобрить. Домовой любит, когда дома царит порядок, когда его жители радуются и веселятся.

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Как попросить домового вернуть вещь

Если вещь пропала только что, то нужно проговорить: "Домовой, домовой, поиграл и отдай". Хлопните в ладоши, и вскоре вы увидите свою "потеряшку".

День домового отмечается 10 февраля

Как задобрить домового 10 февраля

На День домового наши предки пытались задобрить хранителя дома, чтобы он не безобразничал. Домовому ставили миску молока или каши, чтобы он весь год был послушным. Добавим, что домовой не любит ссоры, поєтому 10 февраля пытались не ругаться.

Также 10 февраля необходимо убраться в доме: подмести пол и помыть окна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где хранить деньги в доме, чтобы они приумножались.