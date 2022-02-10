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Як попросити домовика повернути річ: приказки та ритуали

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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День домовика 10 лютого Новина оновлена 10 лютого 2022, 09:36
День домовика 10 лютого

Згідно з народними повір’ями, за всі втрати в будинку відповідає домовик

Кожен із нас щось втрачає у своєму рідному домі, навіть якщо в ньому панує ідеальний порядок та чистота. При цьому бувають такі моменти, коли буквально кілька хвилин тому ми бачили річ, і раптом вона кудись зникла. Або, коли забуваєш, куди поклав річ і довго не можеш її знайти. За старих часів вважалося, що речі в будинку ховає домовик. Зазначимо, що саме 10 лютого у народі відзначається День домовика.

Як пише Ukr.Media, зазвичай втрата речей трапляється тоді, коли домовику не подобаються мешканці будинку.

Щоб речі завжди залишалися на своєму місці, хранителя будинку необхідно задобрити. Домовик любить, коли вдома панує порядок, коли його мешканці радіють та веселяться.

Як попросити будинкового повернути річ

Якщо річ зникла щойно, то треба проговорити: "Домовий, домовик, пограв і віддай". Плесніть у долоні, і незабаром ви побачите необхідну вам річ.

День домовика відзначається 10 лютого
День домовика відзначається 10 лютого

Як задобрити домовика 10 лютого

На День домовика наші пращури намагалися задобрити хранителя будинку, щоб він не бешкетував. Домовику ставили миску молока або каші, щоб він весь рік був слухняним. Додамо, що домовик не любить сварки, тому 10 лютого намагалися не сваритися.

Також 10 лютого необхідно прибирати в будинку: підмести підлогу та помити вікна.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зберігати гроші у будинку, щоб вони примножувалися.

Теги:
#Ритуали #Свята #Домовик #День будинкового
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