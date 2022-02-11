Трех знаков Зодиака карты Таро предупреждают о ссорах и расставаниях в феврале

Стоит проявить сдержанность и терпение, чтобы сохранить отношения

Хотя февраль считается самым романтическим месяцем года благодаря празднованию Дня святого Валентина, для некоторых в 2022 году он принесет разрывы и конфликты.

Об этом говорит любовный гороскоп Таро от "Телеграфа" на месяц.

Тельцам выпал перевернутый Отшельник

В этом положении карта обещает конфликты и нестабильность в отношениях. В течение ближайшего месяца Вы можете быть чрезмерно эгоистичны и склонны к проверке чувств на прочность, однако лучше проявите сдержанность, потому что проверки эти могут закончиться разрывом.

Львам выпала перевернутая Умеренность

В феврале этого года Вы будете склонны к агрессии и вспыльчивы, из-за чего в отношениях могут быть конфликты. Если обе стороны не смогут пойти на какие-то уступки, то дело может закончиться расставанием.

Стрельцам выпала перевернутая Колесница

Впереди будет много непонимания с партнером, что повлечет за собой ссоры. Возможно, одна из сторон слишком спешит, в то время как вторая еще не готова переводить отношения на новый уровень. Есть риск, что Вам захочется чего-то нового, и Вы решитесь на резкие импульсивные поступки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака ждут большие траты и неудачи в феврале 2022 года.