Трьох знаків Зодіаку карти Таро попереджають про сварки та розставання у лютому
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Варто проявити стриманість та терпіння, щоб зберегти стосунки
Хоча лютий вважається найромантичнішим місяцем року завдяки святкуванню Дня святого Валентина, для деяких у 2022 році він принесе розриви та конфлікти.
Про це говорить любовний гороскоп Таро від "Телеграфу" на місяць.
Тільцям випав перевернутий Самітник
У цьому положенні карта обіцяє конфлікти та нестабільність у відносинах. Протягом найближчого місяця Ви можете бути надмірно егоїстичні та схильні до перевірки почуттів на міцність, проте краще проявіть стриманість, тому що ці перевірки можуть закінчитися розривом.
Левам випала перевернута Помірність
У лютому цього року Ви будете схильні до агресії, через що у стосунках можуть бути конфлікти. Якщо обидві сторони не зможуть піти на якісь поступки, справа може закінчитися розставанням.
Стрільцям випала перевернута Колісниця
Попереду буде багато нерозуміння з партнером, що спричинить сварки. Можливо, одна із сторін надто поспішає, тоді як друга ще не готова переводити відносини на новий рівень. Є ризик, що Вам захочеться чогось нового, і Ви підете на різкі імпульсивні вчинки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку чекають великі витрати та невдачі у лютому 2022 року.
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