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Трьох знаків Зодіаку карти Таро попереджають про сварки та розставання у лютому

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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У Тельців, Львів та Стрільців буде напружений лютий
У Тельців, Львів та Стрільців буде напружений лютий

Варто проявити стриманість та терпіння, щоб зберегти стосунки

Хоча лютий вважається найромантичнішим місяцем року завдяки святкуванню Дня святого Валентина, для деяких у 2022 році він принесе розриви та конфлікти.

Про це говорить любовний гороскоп Таро від "Телеграфу" на місяць.

Тільцям випав перевернутий Самітник

У цьому положенні карта обіцяє конфлікти та нестабільність у відносинах. Протягом найближчого місяця Ви можете бути надмірно егоїстичні та схильні до перевірки почуттів на міцність, проте краще проявіть стриманість, тому що ці перевірки можуть закінчитися розривом.

Левам випала перевернута Помірність

У лютому цього року Ви будете схильні до агресії, через що у стосунках можуть бути конфлікти. Якщо обидві сторони не зможуть піти на якісь поступки, справа може закінчитися розставанням.

Стрільцям випала перевернута Колісниця

Попереду буде багато нерозуміння з партнером, що спричинить сварки. Можливо, одна із сторін надто поспішає, тоді як друга ще не готова переводити відносини на новий рівень. Є ризик, що Вам захочеться чогось нового, і Ви підете на різкі імпульсивні вчинки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку чекають великі витрати та невдачі у лютому 2022 року.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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