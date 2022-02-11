Камалия ответила на обвинения в неуплате гонорара стилисту

44-летняя певица сообщила, что ее очень расстраивает данная ситуация

Украинская певица Камалия, которую в неуплате гонорара за проделанную работу обвинила украинский стилист София Неведомая, заявила, что намеренна разбираться со сложившейся ситуацией.

У себя в Инстаграме 44-летняя исполнительница написала, что Неведомую к сотрудничеству привлек творческий коллектив. Она действительно работала со стилистом в конце 2021 года над съемками клипа.

"Мне нужно время, чтобі разобраться в сложившейся ситуации и последовавшими в мою сторону обвинениями… Если я, не дай Бог, кому-то что-то должна — я верну", — пообещала Камалия.

Что известно о скандале, в которую попала певица Камалия

Стилист и швея София Неведомая рассказала, что с декабря прошлого года не может получить от певицы Камалии деньги за свою работу. Девушка отработала положенные смены, пошила пару костюмов. Гонорар Софии составил 500 долларов, однако пока ей заплатили только 100. При том девушке пришлось потратить свои же деньги на расходники для костюмов. Отказ доплачивать аргументировали тем, что работа была сделана не в срок. Но, по словам Софии, сама певица болела каждый месяц и ездила отдыхать заграницу, а в сорванных дедлайнах обвиняют почему-то именно ее и ее помощницу, швею. Интересно, что позже Камалия заблокировала Неведомую в Инстаграме.