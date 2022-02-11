Камалія відповіла на звинувачення у несплаті гонорару стилісту

44-річна співачка повідомила, що її дуже засмучує дана ситуація

Українська співачка Камалія, яку в несплаті гонорару за виконану роботу звинуватила український стиліст Софія Невідома, заявила, що має намір розбиратися зі ситуацією, що склалася.

У себе в Інстаграмі 44-річна виконавиця написала, що Невідому до співпраці залучив творчий колектив. Вона дійсно працювала зі стилістом наприкінці 2021 року над зйомками кліпу.

"Мені потрібен час, щоб розібратися в ситуації, що склалася і звинуваченнями, що послідували в мій бік… Якщо я, не дай Боже, комусь щось винна — я поверну", — пообіцяла Камалія.

Що відомо про скандал, в який потрапила співачка Камалія

Стиліст та швачка Софія Невідома розповіла, що з грудня минулого року не може отримати від співачки Камалії гроші за свою роботу. Дівчина відпрацювала належні зміни, пошила пару костюмів. Гонорар Софії склав 500 доларів, однак поки їй заплатили лише 100. При цьому дівчині довелося витратити свої гроші на розхідники для костюмів. Відмову доплачувати аргументували тим, що робота була зроблена не вчасно. Але, за словами Софії, сама співачка хворіла щомісяця і їздила відпочивати закордон, а у зірваних дедлайнах звинувачують чомусь саме її та її помічницю, швачку. Цікаво, що пізніше Камалія заблокувала Невідому в Інстаграмі.