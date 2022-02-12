Укр

Выберите карту Таро и узнайте, что Вас ждет в ближайшую неделю

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Одна из трех карт покажет, чего Вам ждать на следующей неделе
Одна из трех карт покажет, чего Вам ждать на следующей неделе

Ближайшие дни для большинства выдадутся удачными

Начиная со Дня святого Валентина 14 февраля и до 20 числа многих ждет успех, радость и достижения в разных сферах.

Об этом говорит прогноз "Телеграфа", составленный по картам Таро на неделю с 14 по 20 февраля.

Посмотрите на три перевернутые карты ниже и не задумываясь выберите одну из них:

Выбирайте карту сердцем, а не разумом
Выбирайте карту сердцем, а не разумом

Теперь посмотрите, как выглядит выбранная Вами карта:

Те же карты Таро рубашкой вниз
Те же карты Таро рубашкой вниз

А теперь мы объясним значение каждой из трех карт.

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В ближайшую неделю Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Перевернутая Четверка жезлов

В обоих положениях карта пророчит отдых, блаженство и счастливое завершение дела. Однако возможно Вы хотите получить многое, ничего не делая, потому успеха придется подождать.

Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Обычно она говорит о разностороннем, умном и проницательном человеке, который не только уверенно достигает своих целей, но и помогает другим советами. В ближайшую неделю судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет каждый знак Зодиака в любви в феврале 2022 года.

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#Прогноз Таро
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