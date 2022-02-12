Выберите карту Таро и узнайте, что Вас ждет в ближайшую неделю

Ближайшие дни для большинства выдадутся удачными

Начиная со Дня святого Валентина 14 февраля и до 20 числа многих ждет успех, радость и достижения в разных сферах.

Об этом говорит прогноз "Телеграфа", составленный по картам Таро на неделю с 14 по 20 февраля.

Посмотрите на три перевернутые карты ниже и не задумываясь выберите одну из них:

Выбирайте карту сердцем, а не разумом

Теперь посмотрите, как выглядит выбранная Вами карта:

Те же карты Таро рубашкой вниз

А теперь мы объясним значение каждой из трех карт.

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В ближайшую неделю Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

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Перевернутая Четверка жезлов

В обоих положениях карта пророчит отдых, блаженство и счастливое завершение дела. Однако возможно Вы хотите получить многое, ничего не делая, потому успеха придется подождать.

Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Обычно она говорит о разностороннем, умном и проницательном человеке, который не только уверенно достигает своих целей, но и помогает другим советами. В ближайшую неделю судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет каждый знак Зодиака в любви в феврале 2022 года.