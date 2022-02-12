Виберіть карту Таро і дізнайтеся, що на Вас чекає найближчого тижня
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Найближчі дні для більшості видадуться вдалими
Починаючи з Дня святого Валентина 14 лютого і до 20 числа на багатьох чекає успіх, радість та досягнення в різних сферах.
Про це говорить прогноз "Телеграфу", складений за картами Таро на тиждень із 14 по 20 лютого.
Подивіться на три перевернуті карти нижче і, не замислюючись, виберіть одну з них:
Тепер подивіться, як виглядає вибрана Вами карта:
А тепер ми пояснимо значення кожної із трьох карт.
Вісімка жезлів
Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Найближчого тижня Вам може випасти щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити удачу за хвіст.
Перевернута Четвірка жезлів
В обох положеннях карта пророкує відпочинок, блаженство та щасливе завершення справи. Однак можливо Ви хочете отримати багато чого, нічого не роблячи, тому успіху доведеться почекати.
Король мечів
Ще ця карта відома як "Влада". Зазвичай вона говорить про різнобічну, розумну і проникливу людину, яка не тільки впевнено досягає своїх цілей, але й допомагає іншим порадами. Найближчого тижня доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає кожен знак Зодіаку в коханні у лютому 2022 року.
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