Пять типов продуктов, которые не стоит употреблять при похудении

Какие продукты чаще всего попадают в раздел "диетическое", хотя не имеют ничего общего с правильным питанием.

Весна уже близко, а это значит, что уже скоро многие люди начнут готовить свое тело к лету. Одним из лучших методов привести фигуру в порядок есть диета. Часто при смене рациона люди опираются на личные знания по поводу питания, или рекомендациям из реклам, которые, оказываются, могут не только не сработать, но и наоборот ухудшить ваши результаты на пути к желанному силуэту. От каких продуктов следует отказаться при диете рассказала Анна Дробышева — нутрициолог, эксперт маркетплейса витаминов и продуктов для здорового питания iHerb, сайту "Чемпионат".

Чаще всего худеющие ведутся на продуты, которые имеют на своей этикетке надписи "фитнес", "диетическое", "без жира" и прочие, в большинстве случаев эти продукты такими не являются. Главный залог успеха при похудении, о котором многие забывают, — это контроль потребления белков, жиров и углеводов, грамотно составленный рацион, богатый на все нужные микроэлементы, а также активный образ жизни. Для того чтобы ваша диета была эффективной, советуем отказаться от некоторых продуктов, которые только кажутся подходящими для диеты.

Гранола

Этот завтрак очень вкусный, часто появляется в соцсетях многих блогеров как лучший полезный завтрак. На самом деле гранола не слишком полезна, так как имеет большую калорийность (около400 ккл. на 100 г. продукта) , высокое содержание сахара и сахарозаменителей. Так как крупы и орехи не замачиваются перед приготовлением, в готовом завтраке присутствует фитиновая кислота, которая блокирует усвоение многих полезных микроэлементов. Если все же хотите побаловать себя вкусным завтраком, приготовьте гранолу самостоятельно, а не покупайте в магазине.

Чем можно заменить гранолу?

Схожие с гранолой продукты, ореховые батончики и мюсли, могут стать хорошей альтернативой в дни повышенной физической активности, но злоупотреблять ими тоже не стоит. Также как вариант, можно употреблять батончики без орехов с низким гликемическим индексом.

Гранола

Глянцевые сухофрукты

Сухофрукты часто привлекают худеющих своим аппетитным глянцевым видом – результатом вымачиванием фрукта в сахарном сиропе и использования красителей. Во время приготовления фрукты обрабатывают серой, а дабы ускорить процесс приготовления -обжигают бензиновой горелкой. На выходе получаем продукт, который опасней не меньше так называемой "химии". Стоит добавить, что одно из негласных правил ПП – чем непривлекательней, тем лучше, и отказаться от покупки глянцевых сухофруктов.

Сухофрукты

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Сахарозаменители

Природные заменители (сироп топинамбура, агавы, кленовый сироп) содержат большое количество фруктозы. Так что их лучше использовать при готовке домашних десертов, которые в обычной жизни мы едим не слишком часто.

Чем их заменить?

Индустрия здорового питания стремительно развивается, поэтому можно найти натуральные сиропы сахарозаменители, которые не имеют в своем составе фруктозы. Также обратите свое внимание на продукты, имеющие низкую калорийность – стевию и эритрол. А вот искусственные сахарозаменители, такие как аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, лучше исключить из рациона совсем.

Сахарозаменители

Крупы быстрого приготовления

Крупы быстрого приготовления имеют в своем составе мало полезных микроэлементов. Лучше потратьте больше времени и приготовьте простую кашу, которая будет полезной, богатой на микроэлементы и сделана по вашему вкусу.

Чем заменить крупы быстрого приготовления? Выбирайте цельнозерновые крупы, которые не имеют глютена, и обязательно замачивайте их перед готовкой.

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Йогурты

Многие ведутся на маркетинговою уловку, что йогурт – лучшая еда для худеющих. Однако, это не может быть правдой по нескольким причинам: кисломолочные продукты закисляют внутреннюю среду организма, а если дело касается магазинных йогуртов, они вообще лишены полезной микрофлоры. Стоит отметить, если вы предпочитаете йогурты с добавками, то будьте готовы к тому, что такой небольшой перекус за раз закроет всю дневную норму потребления сахара. Поэтому во время диеты сократите потребление натуральных йогуртов, а от магазинных откажитесь вовсе.

Йогурт

Секретом правильного питания есть употребление свежей и здоровой пищи в рамках потребностей в калориях организма. Следите за количеством белков, жиров и углеводов, а также микроэлементами в своем рационе. Если вам не хочется этого делать – обратитесь к специалистам, и худейте в удовольствие.

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