П’ять типів продуктів, які не варто вживати при схудненні

Які продукти найчастіше потрапляють до розділу "дієтичне", хоча не мають нічого спільного з правильним харчуванням.

Весна вже близько, а це означає, що вже незабаром багато людей почнуть готувати своє тіло до літа. Одним з найкращих методів скорегувати фігуру є дієта. Часто при зміні раціону люди спираються на особисті знання з приводу харчування, або рекомендації з реклам, які, виявляються, можуть не тільки не спрацювати, а й навпаки, погіршити ваші результати на шляху до бажаного силуету. Від яких продуктів слід відмовитися при дієті розповіла Ганна Дробишева — нутріціолог, експерт маркетплейсу вітамінів та продуктів для здорового харчування iHerb, сайту " Чемпіонат ".

Найчастіше ті, хто худнуть, ведуться на продути, які мають на своїй етикетці написи "фітнес", "дієтичне", "без жиру" та інші, в більшості випадків ці продукти не є такими. Головна запорука успіху при схудненні, про яку багато хто забуває, — це контроль споживання білків, жирів і вуглеводів, грамотно складений раціон, багатий на всі необхідні мікроелементи, а також активний спосіб життя. Для того, щоб ваша дієта була ефективною, радимо відмовитися від деяких продуктів, які тільки здаються дієтичними.

Гранола

Цей дуже смачний сніданое, часто з’являється в соцмережах багатьох блогерів як найкращий корисний сніданок. Насправді гранола не надто корисна, тому що має велику калорійність (близько 400 ккл. на 100 г. продукту), високий вміст цукру та замінників. Оскільки крупи та горіхи не замочуються перед приготуванням, у готовому сніданку є фітинова кислота, яка блокує засвоєння багатьох корисних мікроелементів. Якщо все ж таки хочете побалувати себе смачним сніданком, приготуйте гранолу самостійно, а не купуйте в магазині.

Чим можна замінити гранолу?

Схожі з гранолою продукти, горіхові батончики і мюслі можуть стати гарною альтернативою в дні підвищеної фізичної активності, але зловживати ними теж не варто. Також як варіант, можна використовувати батончики без горіхів з низьким глікемічним індексом.

Гранола

Глянцеві сухофрукти

Сухофрукти часто приваблюють тих, хто худне своїм апетитним глянцевим виглядом – результатом вимочуванням фрукта в цукровому сиропі та використання барвників. Під час приготування фрукти обробляють сіркою, а щоб прискорити процес приготування – обпалюються бензиновим пальником. На виході отримуємо продукт, який небезпечніший не менше так званої "хімії". Варто додати, що одне з негласних правил правильного харчування — чим непривабливіше, тим краще, і відмовитися від покупки глянцевих сухофруктів.

Сухофрукти

Цукрозамінники

Природні замінники (сироп топінамбуру, агави, кленовий сироп) містять велику кількість фруктози. Тому їх краще використовувати при приготуванні домашніх десертів, які у звичайному житті ми їмо не дуже часто.

Чим їх замінити?

Індустрія здорового харчування стрімко розвивається, тому можна знайти натуральні сиропи цукрозамінники, які не мають у своєму складі фруктози. Також зверніть увагу на продукти, що мають низьку калорійність – стевію та еритрол. А ось штучні замінники цукру, такі як аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, краще зовсім виключити з раціону.

Цукрозамінники

Крупи швидкого приготування

Крупи швидкого приготування мають мало корисних мікроелементів. Краще витратите більше часу і приготуйте просту кашу, яка буде корисною, багатою на мікроелементи і зроблена на ваш смак.

Чим замінити крупи швидкого приготування? Вибирайте цільнозернові крупи, які не мають глютену, і обов’язково замочуйте їх перед приготуванням.

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Йогурти

Багато хто ведеться на маркетинговий прийом, що йогурт — найкраща їжа для тих, хто худне. Однак це не може бути правдою з кількох причин: кисломолочні продукти закисляють внутрішнє середовище організму, а якщо справа стосується магазинних йогуртів, вони взагалі позбавлені корисної мікрофлори. Варто відзначити, якщо ви віддаєте перевагу йогуртам з добавками, то будьте готові до того, що такий невеликий перекус за раз закриє всю денну норму споживання цукру. Тому під час дієти зменшіть споживання натуральних йогуртів, а від магазинних відмовтеся зовсім.

Йогурт

Секретом правильного харчування є вживання свіжої та здорової їжі в рамках потреб організму у калоріях. Слідкуйте за кількістю білків, жирів та вуглеводів, а також мікроелементами у своєму раціоні. Якщо вам не хочеться цього робити – зверніться до спеціалістів, і худніть із задоволенням.

Раніше, "Телеграф" розповідав, чому правильне харчування краще за дієту.