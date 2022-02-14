Почему кошка любит спать на месте хозяина

Коты весьма избирательны в плане места для отдыха

Как и все живые существа на планете, кошки нуждаются в регулярном отдыхе и сне. Правда, у них его куда больше, чем у человека. Они часто спят в разных местах, но нередко пытаются "потеснить" хозяина.

"Телеграф", ссылаясь на портал KotPes, расскажет, какие причины вынуждают пушистика так поступать.

Желание побыть со "своим" человеком

Считается, что если кот очень привязан к хозяину, то взаимный обмен теплом и энергией для них очень важен. Нередко бывает, что питомец спит непосредственно на вас. Зато когда вы уходите, он выберет ваше же место, чтобы продолжить свою дрему. Все просто — здесь пахнет тем, кому кот доверяет. Вероятно, таким образом у животного создается ощущение того, что человек по-прежнему находится рядом.

Попытка привлечь внимание

Многим известно, что кошки просят нежности весьма понятным способом — крутятся рядом и постоянно потираются о ноги. Иногда такие приступы любви в буквальном смысле валят человека с ног и он предпочитает сесть, нежели стоять. Разумеется, место сидения также пропитывается его запахом, что немаловажно для кошки. К тому же люди, которые оставляют питомца на весь день одного, часто могут заметить, что тот встает именно с их места, чтобы встретить хозяина. Мол, смотри, человек, я для тебя уже все нагрел!

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Необходимость согреться

Несмотря на то, что у котов температура тела выше, чем у человека, они тоже способны мерзнуть. Это хорошо видно в холодную пору года, когда животные жмутся к батареям, теплым кастрюлям и т.п. Разумеется, если человек недавно поднялся с насиженного места, кот может попытаться его занять — чтобы не тратить энергию зря.

Напомним, ранее "Телеграф" раскрыл семь причин того, почему кошка может облизывать человека. Вы удивитесь, но в перечне найдутся даже такие чувства как жалость и скука.