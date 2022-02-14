Чому кішка любить спати на місці господаря

Коти дуже вибіркові у плані місця для відпочинку

Як і всі живі істоти на планеті, кішки потребують регулярного відпочинку та сну. Щоправда, у них його значно більше, ніж у людини. Вони часто сплять у різних місцях, але нерідко намагаються "потіснити" господаря.

"Телеграф", посилаючись на портал KotPes, розповість, які причини змушують пухнастика так робити.

Бажання побути зі "своєю" людиною

Вважається, якщо кіт дуже прив’язаний до господаря, то взаємний обмін теплом і енергією їм дуже важливий. Нерідко буває, що улюбленець спить безпосередньо на вас. Зате коли ви кудись йдете, він вибере ваше ж місце, щоб продовжити свою дрімоту. Причина проста — тут пахне тим, кому кіт довіряє. Ймовірно, таким чином у тварини створюється відчуття того, що людина все ще знаходиться поруч.

Спроба привернути увагу

Багатьом відомо, що кішки просять ніжності вельми зрозумілим способом — крутяться поруч і постійно потираються об ноги. Іноді такі приступи любові в буквальному сенсі валять людину з ніг, і вона вважає за краще сісти, ніж стояти. Звісно, місце сидіння також просочується її запахом, що важливо для кішки. До того ж люди, які залишають улюбленця на весь день одного, часто можуть помітити, що той встає саме з місця, щоб зустріти господаря. Мовляв, дивись, людино, я вже для тебе все нагрів!

Читайте також: Категорія Lifestyle Чому коти так багато сплять? Відповідь може здивувати Схильність кішок багато спати диктується їх способом життя, але іноді це може свідчити хвороби.

Необхідність зігрітися

Попри те, що у котів температура тіла вища, ніж у людини, вони теж здатні мерзнути. Це добре видно в холодну пору року, коли тварини тиснуться до батарей, теплих каструль тощо. Тож якщо людина нещодавно піднялася з насидженого місця, кіт може спробувати його зайняти, щоб не витрачати енергію даремно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розкрив сім причин того, чому кішка може облизувати людину. Ви здивуєтеся, але в переліку знайдуться навіть такі почуття як жалість та нудьга.