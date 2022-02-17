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Топ-5 гипоаллергенных пород собак (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Порода бишон фризе Новость обновлена 17 февраля 2022, 09:39
Порода бишон фризе

Этих собак можно содержать и в квартире, и в доме.

Собака — верный друг и компаньон о котором мечтают многие люди вне зависимости от возраста. Но если часть людей отказывается от идеи завести питомца из-за шума и лая, для некоторых собаки могут стать источником аллергии.

Как сообщает портал Dogcatfan, реакцию у людей могут вызвать как шерсть животного, так и его перхоть или даже слюни. Окончательно определиться с породой собаки, которая подойдет именно вам, может помочь только специалист-аллерголог. Тем не менее есть породы, которые признаны менее аллергенными.

Одной из пород является шнуацер. Такие собаки бывают разного размера — можно завести небольшого (цвергшнауцер) или среднего (миттельшнауцер) питомца для квартиры или более массивного (ризеншнауцер) для частного дома.

Максимальный рост цвергшнауцера - 36 см
Максимальный рост цвергшнауцера - 36 см
Ризеншнауцеры вырастают до 70 см в холке (кобели)
Ризеншнауцеры вырастают до 70 см в холке (кобели)

Бишон фризе или французская болонка не только милая, но и отлично подходит для городских квартир. Также она хорошо ладит с детьми.

Французская болонка немного похожа на плюшевую игрушку
Французская болонка немного похожа на плюшевую игрушку

Пудель — порода собак, которые своими ловкими проделками могут заставить улыбнуться. Эта декоративная собака занимает второе место по умственным способностям.

Пудели считались королевскими собаками
Пудели считались королевскими собаками

Нельзя обойтись в перечне и без китайской хохлатой. Порода с необычным внешним видом была выведена еще за три тысячи лет до нашей эры. Она дружелюбная и не линяет.

Такая собака плохо переносит одиночество
Такая собака плохо переносит одиночество

Завершает наш список порода для тех, кто точно знает, что у него аллергия на шерсть — это американский голый терьер. Шерсти у него нет, но за кожей придется поухаживать — она нуждается в креме. Голый терьер вырастает до 8 кг.

У голых терьеров веселый нрав
У голых терьеров веселый нрав

Ранее "Телеграф" писал про необходимость выгуливать собак ежедневно — это связано не только с туалетом и физической активностью, но и с умственными способностями питомца.

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Теги:
#Собаки #Аллергия #Породы #Гипоаллергенный #Гипоаллергенные собаки
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