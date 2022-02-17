Топ-5 гіпоалергенних порід собак (фото)

Цих собак можна утримувати і у квартирі, і у будинку.

Собака — вірний друг і компаньйон про який мріють багато людей незалежно від віку. Але якщо частина людей відмовляється від ідеї завести вихованця через шум і гавкіт, для деяких собаки можуть стати джерелом алергії.

Як повідомляє портал Dogcatfan, реакцію у людей можуть викликати як шерсть тварини, так і її лупа або навіть слини. Остаточно визначитися з породою собаки, яка підійде саме вам, може допомогти лише фахівець-алерголог. Однак, є породи, які визнані менш алергенними.

Однією з порід є шнуацер. Такі собаки бувають різного розміру — можна завести невеликого (цвергшнауцер) або середнього (міттельшнауцер) вихованця для квартири або масивнішого (різеншнауцер) для приватного будинку.

Максимальний зріст цвергшнауцера — 36 см

Різеншнауцери виростають до 70 см у загривку (кобелі)

Бішон фризе або французька болонка не тільки мила, але й чудово підходить для міських квартир. Також вона добре живе разом з дітьми.

Французька болонка трохи схожа на плюшеву іграшку

Пудель — порода собак, які своїми спритними витівками можуть змусити посміхнутися. Цей декоративний собака займає друге місце за розумовими здібностями.

Пуделі вважалися королівськими собаками

Не можна обійтися в переліку і без китайської чубатої. Породу з незвичайним зовнішнім виглядом вивели ще за три тисячі років до нашої ери. Вона доброзичлива і не линяє.

Такий собака погано переносить самоту

Завершує наш список порода для тих, хто точно знає, що в нього алергія на шерсть — це американський голий тер’єр. Шерсті в нього немає, але за шкірою доведеться доглядати — вона потребує крему. Голий тер’єр виростає до 8 кг.

У голих тер’єрів весела вдача

Раніше "Телеграф" писав про необхідність вигулювати собак щодня — це пов’язано не тільки з туалетом та фізичною активністю, але й з розумовими здібностями вихованця.