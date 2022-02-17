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Мужчина набил татуировку с украинской певицей на голове (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Анна Тринчер похвасталась необычным подарком на День Валентина Новость обновлена 17 февраля 2022, 10:46
Анна Тринчер похвасталась необычным подарком на День Валентина

Возлюбленный сделал украинской певице Анне Тринчер очень необычный подарок.

Популярная украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер похвасталась очень нестандартным подарком ко Дню всех влюбленных от своего жениха Александра Волошина. Вечером вместо ресторана и праздничного свидания пара оказалась в одном из киевских тату-салонов. Оказалось, что по идее Волошина 14 человек набили портретные татуировки в честь Тринчер. Одна из тату была даже сделана на голове.

Мужчина набил татуировку с Анной Тринчер на голове
Мужчина набил татуировку с Анной Тринчер на голове

"Не жалею ли я, что выбрала самого лучшего и романтичного мужчину, который ради меня готов на поступки, от которых у других волосы дыбом и мурашки? – Нет. Не рано ли я определилась с тем, с кем хочу прожить всю жизнь? – Нет", – написала Анна под видеотизером подарка днем ​​ранее.

Всего татуировки с Анной набили 14 человек
Всего татуировки с Анной набили 14 человек

Вместе с влюбленными была и мама артистки Жанна. К слову, ее образ тоже был воплощен в одном из рисунков на теле. По словам Александра, на реализацию замысла у него и команды было чуть больше суток. Поэтому все тату покрыты специальной защитной пленкой, отмечает пресс-служба певицы.

Напомним, что Александр Волошин стал известен в медиапространстве после хайпа с подаренным айфоном маленькой киевлянке. Также блогер разыграл родного отца, якобы разбив его телефон.

Теги:
#Тату #Певица #Анна Тринчер #Александр Волошин
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