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Чоловік набив татуювання з українською співачкою на голові (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Анна Трінчер похвалилася незвичайним подарунком на День Валентина
Анна Трінчер похвалилася незвичайним подарунком на День Валентина

Коханий зробив українській співачці Анні Трінчер дуже незвичайний подарунок.

Популярна українська співачка, блогер та актриса Анна Трінчер похвалилася дуже нестандартним подарунком до Дня всіх закоханих від свого нареченого Олександра Волошина. Увечері замість ресторану та святкового побачення пара опинилася в одному з київських тату-салонів. Виявилося, що за ідеєю Волошина 14 людей набили портретні татуювання на честь Трінчер. Одна з тату була навіть зроблена на голові.

Чоловік набив татуювання з Анною Трінчер на голові
Чоловік набив татуювання з Анною Трінчер на голові

"Чи не шкодую я, що обрала найкращого і романтичного чоловіка, який заради мене готовий на вчинки, від яких у інших волосся дибки і мурашки? — Ні. Чи не рано я визначилася з тим, з ким хочу прожити все життя? — Ні ", — Написала Анна під відеотизером подарунку у день раніше.

Загалом татуювання з Анною набили 14 людей
Загалом татуювання з Анною набили 14 людей

Разом із закоханими була й мама артистки Жанна. До слова, її образ теж був втілений в одному з малюнків на тілі. За словами Олександра, на реалізацію задуму у нього та команди було трохи більше доби. Тому всі тату покриті спеціальною захисною плівкою, зазначає прес-служба співачки.

Нагадаємо, що Олександр Волошин став відомим у медіапросторі після хайпу з подарованим айфоном маленькій киянці. Також блогер розіграв рідного батька, нібито розбивши його телефон.

Теги:
#Тату #Співачка #Анна Трінчер #Олександр Волошин
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