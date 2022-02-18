Скандальный ведущий Остапчук снялся полностью голым, прикрывшись лишь яблоком (фото)

Шоумен с женой отдыхает в пятизвездочном отеле

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который оскандалился с так называемой "голодной тусой" во Львове, вместе с женой Кристиной Горняк отправился на отдых на Мальдивы. Пара поселилась в отеле InterContinental Maldives Maamunagau Resort, заняв там элитную виллу.

У себя в Инстаграме шоумен публикует фото и видео с отдыха. Добавим, что согласно данным сайта booking.com, сутки в номере на двоих в комплексе обойдутся от 42 до 52 тысяч гривен. Недавно Остапчук поделился фото, на котором позирует абсолютно голым, а причинное место жена Остапчука прикрыла зеленым яблоком.

"Повторим прошлогодний мальдивский тренд. А ты какой фрукт?", — написал телеведущий.

"У всех бананчики, а у Вовчика эпл (на англ. apple — яблоко — ред.)". — пошутили в комментариях.

"Голодная туса" во Львове: скандал с телеведущим Владимир Остапчуком и украинскими блогерами

Инцидент с "голодной тусой" произошел в Доме ученых во Львове 27 ноября прошлого года. Тогда в День памяти жертв Голодоморов 29-летний черновецкий блогер Александр Залиско в стиле БДСМ устроил вечеринку в честь своего дня рождения. Резонанс празднование приобрело после скандального сторис в Инстаграме украинского телеведущего Владимира Остапчука, который опубликовал фото со стола вечеринки и подписал его "Голодная туса". Позже Александр Залиско был оштрафован на 17 тысяч гривен за нарушение карантина во время "голодной тусы".