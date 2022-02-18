Скандальний ведучий Остапчук знявся повністю голим, прикрившись лише яблуком (фото)

Шоумен із дружиною відпочиває у п’ятизірковому готелі

Український телеведучий Володимир Остапчук, який оскандалився з так званою "голодною тусою" у Львові, разом із дружиною Христиною Горняк вирушив на відпочинок на Мальдіви. Пара оселилася в готелі InterContinental Maldives Maamunagau Resort, зайнявши там елітну віллу.

У себе в Інстаграмі шоумен публікує фото та відео з відпочинку. Додамо, що згідно з даними сайту booking.com, доба в номері на двох у комплексі коштуватиме від 42 до 52 тисяч гривень. Нещодавно Остапчук поділився фото, на якому позує абсолютно оголеним, а причинне місце дружина Остапчука прикрила зеленим яблуком.

"Повторимо минулорічний мальдівський тренд. А ти який фрукт?", — написав телеведучий.

"У всіх бананчики, а у Вовчика епл (на англ. apple — яблуко — ред.)". — пожартували у коментарях.

"Голодна туса" у Львові: скандал із телеведучим Володимир Остапчуком та українськими блогерами

Інцидент із "голодною тусою" стався у Будинку вчених у Львові 27 листопада минулого року. Тоді у День пам'яті жертв Голодоморів 29-річний чернівецький блогер Олександр Заліско у стилі БДСМ влаштував вечірку на честь свого дня народження. Резонанс святкування набуло після скандального сторіс в Інстаграмі українського телеведучого Володимира Остапчука, який опублікував фото зі столу вечірки та підписав його "Голодна туса". Пізніше Олександра Заліско було оштрафовано на 17 тисяч гривень за порушення карантину під час "голодної туси".