Почему нельзя выбрасывать остатки хлеба
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Наши предки считали, что выбрасывание хлеба будет иметь плохие последствия
"Не выбрасывай хлеб – грех!" Все, наверное, слышали подобную фразу от своих бабушек. Но что же может быть плохого в том, чтобы выбросить даже черствый хлеб, не годный к употреблению?
Издавна наши предки верили, что это делать категорически запрещено. Об этом пишет Ukr.Media.
Почему нельзя выбрасывать хлеб
Для христиан хлеб имеет ассоциацию с причастием, так как он символизирует плоть Всевышнего во время таинства. Хлеб — это символ достатка и благополучия, поэтому если относиться к продукту без должного уважения, можно потерять поддержку высших сил.
Отметим, что у обычных людей недостаток пищи всегда был большой проблемой, а хлеб был доступен. Поэтому будет считаться кощунством выбрасывания этого продукта во время трудностей с питанием.
Почему нельзя выбрасывать хлеб: приметы
Чтобы притянуть в свой дом счастье и успех, следует знать о таких приметах:
- нельзя оставлять нож в хлебе, чтобы удача не убежала;
- запрещено есть хлеб за спиной человека, чтобы не отнять у него жизненные силы;
- выбрасывание хлеба предвещает неприятности и неудачи в семье.
Что делать со старым и черствым хлебом
Если хлеб испортится, его следует отдать животным, покормить птиц. Также его можно отдать нуждающимся людям.
Добавим, что с начала февраля хлеб в Украине существенно подорожал. Сколько гривен придется отдать за хлеб сейчас — читайте в нашем материале.
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