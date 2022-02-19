Укр

Почему нельзя выбрасывать остатки хлеба

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Что может случиться, если выбросить черствый хлеб Новость обновлена 19 февраля 2022, 09:32
Что может случиться, если выбросить черствый хлеб

Наши предки считали, что выбрасывание хлеба будет иметь плохие последствия

"Не выбрасывай хлеб – грех!" Все, наверное, слышали подобную фразу от своих бабушек. Но что же может быть плохого в том, чтобы выбросить даже черствый хлеб, не годный к употреблению?

Издавна наши предки верили, что это делать категорически запрещено. Об этом пишет Ukr.Media.

Почему нельзя выбрасывать хлеб

Для христиан хлеб имеет ассоциацию с причастием, так как он символизирует плоть Всевышнего во время таинства. Хлеб — это символ достатка и благополучия, поэтому если относиться к продукту без должного уважения, можно потерять поддержку высших сил.

Отметим, что у обычных людей недостаток пищи всегда был большой проблемой, а хлеб был доступен. Поэтому будет считаться кощунством выбрасывания этого продукта во время трудностей с питанием.

Почему нельзя выбрасывать хлеб: приметы

Чтобы притянуть в свой дом счастье и успех, следует знать о таких приметах:

  • нельзя оставлять нож в хлебе, чтобы удача не убежала;
  • запрещено есть хлеб за спиной человека, чтобы не отнять у него жизненные силы;
  • выбрасывание хлеба предвещает неприятности и неудачи в семье.

Что делать со старым и черствым хлебом

Если хлеб испортится, его следует отдать животным, покормить птиц. Также его можно отдать нуждающимся людям.

Добавим, что с начала февраля хлеб в Украине существенно подорожал. Сколько гривен придется отдать за хлеб сейчас — читайте в нашем материале.

Теги:
#Хлеб #Приметы #Запреты
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