Чому не можна викидати залишки хліба

Наші предки вважали, що викидання хліба матиме погані наслідки

"Не викидай хліб — гріх!" Усі, напевно, чули подібну фразу від своїх бабусь. Але що може бути поганого в тому, щоб викинути навіть черствий хліб, не придатний для вживання?

Здавна наші пращури вірили, що це робити категорично заборонено. Про це пише Ukr. Media.

Чому не можна викидати хліб

Для християн хліб має асоціацію з причастям, оскільки він символізує тіло Всевишнього під час таїнства. Хліб — це символ достатку та благополуччя, тому, якщо ставитися до продукту без належної поваги, можна втратити підтримку вищих сил.

Зазначимо, що у звичайних людей нестача їжі завжди була великою проблемою, а хліб був доступний. Тому буде вважатися блюзнірством викидання цього продукту під час труднощів із харчуванням.

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Чому не можна викидати хліб: прикмети

Щоб притягнути у свій будинок щастя та успіх, слід знати про такі прикмети:

не можна залишати ніж у хлібі, щоб удача не втекла;

заборонено їсти хліб за спиною людини, щоб не відібрати в неї життєві сили;

викидання хліба віщує неприємності та невдачі в сім’ї.

Що робити зі старим та черствим хлібом

Якщо хліб зіпсується, його слід віддати тваринам, погодувати птахів. Також його можна віддати нужденним людям.

Додамо, що з початку лютого хліб в Україні суттєво подорожчав. Скільки гривень доведеться віддати за хліб зараз – читайте у нашому матеріалі.