"Меня не пускают, меня узнали": сменивший пол Борис Апрель не смог уехать из Украины

Певица говорит, что ей угрожает опасность.

Трансгендерная певица Zi Faamelu на фоне развернувшихся боевых действий в нашей стране пыталась покинуть Украину. Однако у нее это не получилось, так как по паспорту она является мужчиной.

Об этом она сообщила в своих сториз в Инстаграм.

По словам певицы, ей удалось пройти первые пропускные пункты, но дальше в ней узнали бывшего Бориса Апреля и отказали в пересечении границы.

"Меня не пускают, меня узнали. И называют меня "Боречка, Боречка". Я попросила их чтобы меня поместили куда-то, потому что мне угрожает опасность", — сказала она.

Zi Faamelu сообщает, что сейчас находится в какой-то комнате и пытается связаться со своим адвокатом, чтобы тот помог ей перебраться за границу.

"Там хаос, там люди в очередях, люди бегут и кричат, это ужасно. Я не знаю, что делать, мне срочно нужна помощь какая-то. Потому что здесь очень настроены все трансфобно и гомофобно. Это ужасно", — говорит певица.

После этого, она записала обращение на английском и еще раз попросила о помощи.

Как сообщалось ранее, согласно данным ООН по состоянию на 3 марта, из Украины за первую неделю войны уехало около миллиона беженцев.

Вместе с тем в ЕС сообщили, что украинским вынужденным переселенцам позволят жить и работать в странах Европы до трех лет.