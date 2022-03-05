"Мене не пускають, мене впізнали": Борис Апрель, який змінив стать, не зміг виїхати з України

Співачка каже, що їй загрожує небезпека.

Трансгендерна співачка Zi Faamelu на тлі бойових дій, що розгорнулися, в нашій країні намагалася покинути Україну. Однак у неї це не вийшло, оскільки за паспортом вона є чоловіком.

Про це вона повідомила у своїх сторіз в Інстаграм.

За словами співачки, їй вдалося пройти перші пропускні пункти, але далі в ній дізналися колишнього Бориса Апреля та відмовили у перетині кордону.

"Мене не пускають, мене впізнали. І називають мене "Боречка, Боречка". Я попросила їх, щоб мене помістили кудись, бо мені загрожує небезпека", — сказала вона.

Zi Faamelu повідомляє, що зараз перебуває в якійсь кімнаті та намагається зв’язатися зі своїм адвокатом, щоб той допоміг їй перебратися за кордон.

"Там хаос, там люди в чергах, люди біжать і кричать, це жахливо. Я не знаю, що робити, мені терміново потрібна якась допомога. Тому що тут дуже налаштовані все трансфобно і гомофобно. Це жахливо", — каже співачка.

Після цього вона записала звернення англійською і ще раз попросила про допомогу.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними ООН станом на 3 березня, з України за перший тиждень війни виїхало близько мільйона біженців.

Водночас у ЄС повідомили, що українським вимушеним переселенцям дозволять жити та працювати у країнах Європи до трьох років.