Известный танцор из клипов Лободы отправился воевать с ВСУ и стал новым "крашем" украинок (фото)

Наибольшая популярность к парню пришла после роли в клипе Лободы.

Главный герой многих клипов Светланы Лободы, которая лишь спустя месяц признала, что в Украине идет война, танцор, модель и актер Назар Грабар отказался от своей модельной карьеры и добровольно пошел воевать с российскими оккупантами в рядах Вооруженных сил Украины, тем самым внеся себя в список "крашей" украинок.

На своей странице в Инстаграм и Тик-ток парень активно постит фото и видео в военной форме, а также отчитывается о результатах волонтерства.

Назар Грабар – это талантливый танцор и модель, который запоминается не только своими танцами, но и достаточно впечатляющей внешности: выделенные скулы, пышные губы, красивые глаза и подтянутое тело. Наибольшую популярность парень получил после участия в клипе Светланы Лободы "Твои глаза", сыграв возлюбленного певицы с огромными глазами.

Назар родом из села Капуловка, что на Днепропетровщине. Также часть своей жизни парень провел в Никополе и Харькове. Последнее время жил и работал в Киеве. Парень часто светился в клипах разных исполнителей, в том числе и российских, также активно снимался в фотосессиях. Однако после начала войны он сразу "променял" карьеру на защиту родины.

Отметим, что еще одним героем многочисленных мемов и любимцем всех украинских женщин стал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, его еще называют "главным психотерапевтом Украины". Также в центре внимания украинок находится и губернатор Николаевской военной областной государственной администрации Виталий Ким.