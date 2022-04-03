"Будем праздновать победу на твоем концерте": Макс Барских подбодрил украинцев решением вступить в ВСУ

Певец сменил микрофон на оружие.

Популярный украинский певец Макс Барских не побоялся окончательно потерять своих поклонников из россии и вступил в ВСУ, чтобы защищать свою родину от российских оккупантов. Артист проходит обучение после которого отправится на фронт вместе с более опытными бойцами.

О своем решении певец сообщил на своей странице в Инстаграм, опубликовав видео в военной форме.

"Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках — это микрофон. Но сейчас время меняется. Скажите, как праздновать нашу победу? Какие у вас есть идеи? Давайте подумаем", — обратился он к своим поклонникам.

Фанаты Барских были приятно шокированы таким поступком любимого артиста. В комментариях под его публикацией фаны активно поддерживают своего любимца, называя его героем.

Отметим, что ранее известный украинский певец, солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который обороняет Киев в рядах Нацполиции, получил ранение во время обстрела столицы. Артиста зацепило осколком от мины.

Также, ранее "Телеграф" писал, что войну россии против украинцев некоторые российские "знаменитости" поддержали. Однако есть много артистов, к примеру Валерий Меладзе, Иван Ургант и Юрий Дудь, которые считают, что войну нужно прекратить.