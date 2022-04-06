Прославившаяся "клубничкой" жена капитана NaVi открыто поддержала россию (фото)

Жена капитана украинской киберкоманды написала, что очень любит россию.

Жена капитана украинской киберспортивной команды Natus Vincere Кирилла Михайлова (BoombI4) Анжелика LiQueen открыто поддержала россию.

В своем Instagram она опубликовала фото с нарисованным на щеке российским флагом и заявила, что очень любит россию.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Очень люблю россию! Я чуть пропала, но не отписывайтесь от меня. Будет ещё много всего интересного. Я с вами", — подписала она пост.

Отметим, что сам Кирилл Михайлов с начала войны отмалчивался и не делал никаких заявлений. В своем Instagram он не публиковал соответствующих постов.

Ранее в сети появилась информация, что пара рассталась. Возможно таким образом Лика решила отомстить Бумычу.

Отдельно стоит упомянуть, что чемпион украинской команды Natus Vincere родился в Москве. Судя по фото он часто бывает в российской столице и Киеве.

Напомним, что команда Михайлова Natus Vincere 7 ноября 2021 года стала победителем PGL Major по CS:GO в Стокгольме, заработав при этом миллион долларов призовых.

После победы, Михайлов во время церемонии награждения на сцене Avicii Arena, предложил своей девушке LiQueen выйти за него замуж и она согласилась. Многие заподозрили ее в алчности — дескать, она согласилась на брак по расчету, как только потенциальный муж заработал кучу денег.

Известно, что Лике LiQueen 26 лет, у нее есть сын, и она позиционирует себя как будущего врача. Хотя ходят слухи, что ранее девушка была порноактрисой, а также занималась эскорт-услугами.