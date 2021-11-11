Не контент для взрослых: что постит в TikTok невеста капитана NaVi Лика LiQueen (видео)

Девушка отвергает обвинения в свою сторону и называет все клеветой

Блогерша под ником Анжелика LiQueen, которая накануне согласилась выйти замуж за капитана, победившей в киберспортивном турнире в Стокгольме команды Natus Vincere — Кирилла Boombl4 Михайлова, все больше вызывает неоднозначную реакцию в сети.

Девушке, настоящее имя которой Анжелика Езиева, приписывают создание порно-контента со своим участием. Ранее пользователи сети установили, что Лика очень похожа на порноактрису Maniac Alisa.

Также известно, что Езиева воспитывает сына. В социальных сетях Анжелика LiQueen позиционирует себя, как будущий врач и обещает своим подписчикам "прожить до 100 лет здоровой красивой и максимально".

На личной странице в TikTok блогер выкладывает безобидные ролики. На видео Анжелика танцует и кривляется под музыку известных исполнителей. Локации разные: LiQueen записывает ролики то в спальне, то на кухне, или в супермаркете.

На своей странице в Инстаграме Езиева уверяет, что она не имеет никакого отношения к тому, будто она снимается в порно.

Как ранее сообщал "Телеграф", россияне назвали победу NaVi своей. Напомним, что за команду выступают два представителя из Украины и три из России. Кроме этого, недавно российская команда Team Spirit, в которую входят два украинца, выиграла The International 2021 по Dota 2.