Укр

Не контент для взрослых: что постит в TikTok невеста капитана NaVi Лика LiQueen (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
195
Девушка, очень похожая на Анжелику Езиеву, снимается в порно Новость обновлена 11 ноября 2021, 17:19
Девушка, очень похожая на Анжелику Езиеву, снимается в порно

Девушка отвергает обвинения в свою сторону и называет все клеветой

Блогерша под ником Анжелика LiQueen, которая накануне согласилась выйти замуж за капитана, победившей в киберспортивном турнире в Стокгольме команды Natus Vincere — Кирилла Boombl4 Михайлова, все больше вызывает неоднозначную реакцию в сети.

Девушке, настоящее имя которой Анжелика Езиева, приписывают создание порно-контента со своим участием. Ранее пользователи сети установили, что Лика очень похожа на порноактрису Maniac Alisa.

Также известно, что Езиева воспитывает сына. В социальных сетях Анжелика LiQueen позиционирует себя, как будущий врач и обещает своим подписчикам "прожить до 100 лет здоровой красивой и максимально".

На личной странице в TikTok блогер выкладывает безобидные ролики. На видео Анжелика танцует и кривляется под музыку известных исполнителей. Локации разные: LiQueen записывает ролики то в спальне, то на кухне, или в супермаркете.

На своей странице в Инстаграме Езиева уверяет, что она не имеет никакого отношения к тому, будто она снимается в порно.

Как ранее сообщал "Телеграф", россияне назвали победу NaVi своей. Напомним, что за команду выступают два представителя из Украины и три из России. Кроме этого, недавно российская команда Team Spirit, в которую входят два украинца, выиграла The International 2021 по Dota 2.

Теги:
#Блогеры #Navi #TikTok
Момент аварии на проспекте Науки
Харьков
В Харькове на "зебре" внедорожник сбил двоих детей: водитель может быть под действием наркотиков (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Момент аварии на проспекте Науки
В Харькове на "зебре" внедорожник сбил двоих детей: водитель может быть под действием наркотиков (видео)
Дата публикации
Категория
Украина оказалась в условиях острого дефицита энергоресурсов
Замёрзнет ли Украина этой зимой и почему мы оказались без угля, газа и электричества
Дата публикации
Категория
Путешествия в страны ЕС
Въезд для украинцев в ЕС: в какие страны и на каких условиях могут попасть туристы
Дата публикации
Категория
Михеил Саакашвили
Минус 20 кг? Как изменился Саакашвили за 40 дней голодовки: фото "до" и "после"
Дата публикации
Категория
Александр Пономарев уже прокомментировал случившееся
Почему гимн Украины блокируют на Facebook и при чем тут Александр Пономарев