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Не контент для дорослих: що постить у TikTok наречена капітана NaVi Ліка LiQueen (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Дівчина, дуже схожа на Анжеліку Єзієву, знімається у порно Новина оновлена 11 листопада 2021, 17:19
Дівчина, дуже схожа на Анжеліку Єзієву, знімається у порно

Дівчина відкидає звинувачення у свій бік і називає все наклепом

Блогерша під ніком Анжеліка LiQueen, яка напередодні погодилася вийти заміж за капітана команди, яка перемогла у кіберспортивному турнірі у Стокгольмі — Natus Vincere Кирила Boombl4 Михайлова, все більше викликає неоднозначну реакцію у мережі.

Дівчині, справжнє ім’я якої Анжеліка Єзієва, приписують створення порно-контенту зі своєю участю. Раніше користувачі мережі встановили, що Ліка дуже схожа на порноакторку Maniac Alisa.

Також відомо, що Єзієва виховує сина. У соціальних мережах Анжеліка LiQueen позиціонує себе як майбутній лікар і обіцяє своїм підписникам "прожити до 100 років здоровою красивою і максимально".

На особистій сторінці в TikTok блогер викладає невинні ролики. На відео Анжеліка танцює та кривляється під музику відомих виконавців. Локації різні: LiQueen записує ролики то в спальні, то на кухні, чи в супермаркеті.

На своїй сторінці в Інстаграмі Єзієва запевняє, що вона не має жодного відношення до того, що вона знімається в порно.

Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни назвали перемогу NaVi своєю. Нагадаємо, що за команду виступають два представники з України та три з Росії. Крім цього, нещодавно російська команда Team Spirit, до якої входять два українці, виграла The International 2021 з Dota 2.

Теги:
#Блогери #Navi #TikTok
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