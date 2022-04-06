Дружина капітана NaVi, що прославилася "полуничкою", відкрито підтримала росію (фото)

Дружина капітана української кіберкоманди написала, що дуже любить росію.

Дружина капітана української кіберспортивної команди Natus Vincere Кирила Михайлова (BoombI4) Анжеліка LiQueen відкрито підтримала росію.

У своєму Instagram вона опублікувала фото з намальованим на щоці російським прапором та заявила, що дуже любить росію.

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"Дуже люблю росію! Я трохи пропала, але не відписуйтесь від мене. Буде ще багато всього цікавого. Я з вами", - підписала вона пост.

Зазначимо, що Кирило Михайлов з початку війни відмовчувався і не робив жодних заяв. У своєму Instagram він не публікував відповідних постів.

Раніше у мережі з’явилася інформація, що пара розлучилася. Можливо, таким чином Ліка вирішила помститися Бумичу.

Окремо варто згадати, що чемпіон української команди Natus Vincere народився у Москві. Судячи з фото, він часто буває в російській столиці та Києві.

Нагадаємо, що команда Михайлова Natus Vincere 7 листопада 2021 стала переможцем PGL Major по CS:GO в Стокгольмі, заробивши при цьому мільйон доларів призових.

Після перемоги Михайлов під час церемонії нагородження на сцені Avicii Arena запропонував своїй дівчині LiQueen вийти за нього заміж і вона погодилася. Багато хто запідозрив її в жадібності — мовляв, вона погодилася на шлюб із розрахунку, як тільки потенційний чоловік заробив купу грошей.

Відомо, що Likeen Like 26 років, у неї є син, і вона позиціонує себе як майбутнього лікаря. Хоча ходять чутки, що раніше дівчина була порноакторкою, а також займалася ескорт-послугами.