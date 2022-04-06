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Дружина капітана NaVi, що прославилася "полуничкою", відкрито підтримала росію (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Кирило Boombl4 Михайлов та LiQueen Новина оновлена 06 квітня 2022, 07:26
Кирило Boombl4 Михайлов та LiQueen

Дружина капітана української кіберкоманди написала, що дуже любить росію.

Дружина капітана української кіберспортивної команди Natus Vincere Кирила Михайлова (BoombI4) Анжеліка LiQueen відкрито підтримала росію.

У своєму Instagram вона опублікувала фото з намальованим на щоці російським прапором та заявила, що дуже любить росію.

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"Дуже люблю росію! Я трохи пропала, але не відписуйтесь від мене. Буде ще багато всього цікавого. Я з вами", - підписала вона пост.

Зазначимо, що Кирило Михайлов з початку війни відмовчувався і не робив жодних заяв. У своєму Instagram він не публікував відповідних постів.

Раніше у мережі з’явилася інформація, що пара розлучилася. Можливо, таким чином Ліка вирішила помститися Бумичу.

Окремо варто згадати, що чемпіон української команди Natus Vincere народився у Москві. Судячи з фото, він часто буває в російській столиці та Києві.

Нагадаємо, що команда Михайлова Natus Vincere 7 листопада 2021 стала переможцем PGL Major по CS:GO в Стокгольмі, заробивши при цьому мільйон доларів призових.

Після перемоги Михайлов під час церемонії нагородження на сцені Avicii Arena запропонував своїй дівчині LiQueen вийти за нього заміж і вона погодилася. Багато хто запідозрив її в жадібності — мовляв, вона погодилася на шлюб із розрахунку, як тільки потенційний чоловік заробив купу грошей.

Відомо, що Likeen Like 26 років, у неї є син, і вона позиціонує себе як майбутнього лікаря. Хоча ходять чутки, що раніше дівчина була порноакторкою, а також займалася ескорт-послугами.

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