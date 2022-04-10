Знаменитые "танцующие гробовщики" из Африки нашли способ помочь Украине

Знаменитый мем "танец с гробом" был продан за $1 млн, часть суммы была направлена в фонд "Вернись живым"

Известный видеомем Coffin dance (танец с гробом) был продан на аукционе за 1 миллион долларов. Часть этих средств передали в поддержку Украины, а именно 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает Peoples Gazette.

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Африканские танцоры-гробовщики из Ганы (государство в Западной Африке), которые являются героями видео, в партнерстве с украинским рекламным агентством Bads организовали продажу мема на NFT-аукционе. Он был продан за 372 Ethereum (эфиров), что равняется $1,046 млн.

250 тысяч долларов гробовщики направят на поддержку ВСУ, такая же сумма уйдет агентству. Остальные 500 тысяч танцоры заберут себе.

Мем об африканских гробовщиках – самый популярный в 2020 году, его больше ассоциируют с пандемией COVID-19.

Видео загрузил на YouTube Мэтью Ордрик (никнейм DigiNeko) и положил на него трек Vicetone&Tony Igy – Astronomia

Тем временем наши защитники самостоятельно добывают врага на поле боя. Как мы уже писали, ВСУ удалось отвоевать у россиян около тысячи боеспособной техники, которая уже используется против врага. С начала вторжения российская ударная группировка потеряла примерно 15-20% своих возможностей. Это включает в себя как солдат, так и танки, авиацию и ракеты.

Ранее сообщалось, что Украина может купить немецкие гаубицы. По данным журналистов, компания предложила Украине закупку размером 1,7 млрд евро.