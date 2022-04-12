Чтобы дольше оставаться сытым, нужно употреблять больше белка

В условиях, когда у многих сбился график питания и нередко нет возможности нормально поесть, очень важно выбирать такие продукты, которые оставляют ощущение сытости надолго. Диетолог Светлана Фус, которая ранее ответила на самый рпспространенный вопрос среди худеющих, рассказала, что нужно есть, чтобы дольше оставаться сытым.

Соответствующий пост она опубликовала в своем блоге.

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"Кроме того, что следует тщательно пережевывать пищу, не отвлекаться во время еды, нужно еще и определить, какие продукты и в каком сочетании лучше вас насыщают. И как показывает практика, определенные продукты, хоть и берутся в одинаковой калорийности, дадут разное чувство сытости", — подчеркивает диетолог.

Какая еда дает длительное чувство сытости

⁣⁣Та, что содержит большое количество белка – мясо, рыба, птица, яйца, бобовые.⁣⁣⠀

– мясо, рыба, птица, яйца, бобовые.⁣⁣⠀ Жиры , входящие в состав продукта. Употребляем их в виде масла, орехов, авокадо, сливочного масла, сала.

, входящие в состав продукта. Употребляем их в виде масла, орехов, авокадо, сливочного масла, сала. Еда богатая клетчаткой. Чем больше в продукте клетчатки, тем лучше он насыщает. Высокое ее содержание – все зерновые культуры, грибы, орехи, бобовые (фасоль, чечевица, нут, зеленый горошек), свекла, морковь и другие корнеплоды, разные виды капусты.

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