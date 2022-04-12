Укр

Что нужно есть, чтобы дольше оставаться сытым

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
229
Орехи дают хорошее чувство сытости Новость обновлена 12 апреля 2022, 10:18
Орехи дают хорошее чувство сытости

Чтобы дольше оставаться сытым, нужно употреблять больше белка

В условиях, когда у многих сбился график питания и нередко нет возможности нормально поесть, очень важно выбирать такие продукты, которые оставляют ощущение сытости надолго. Диетолог Светлана Фус, которая ранее ответила на самый рпспространенный вопрос среди худеющих, рассказала, что нужно есть, чтобы дольше оставаться сытым.

Соответствующий пост она опубликовала в своем блоге.

Оперативно и достоверно о войне в Украине — наш Telegram

"Кроме того, что следует тщательно пережевывать пищу, не отвлекаться во время еды, нужно еще и определить, какие продукты и в каком сочетании лучше вас насыщают. И как показывает практика, определенные продукты, хоть и берутся в одинаковой калорийности, дадут разное чувство сытости", — подчеркивает диетолог.

Какая еда дает длительное чувство сытости

  • ⁣⁣Та, что содержит большое количество белка – мясо, рыба, птица, яйца, бобовые.⁣⁣⠀
  • Жиры, входящие в состав продукта. Употребляем их в виде масла, орехов, авокадо, сливочного масла, сала.
  • Еда богатая клетчаткой. Чем больше в продукте клетчатки, тем лучше он насыщает. Высокое ее содержание – все зерновые культуры, грибы, орехи, бобовые (фасоль, чечевица, нут, зеленый горошек), свекла, морковь и другие корнеплоды, разные виды капусты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать целую гору котлет из недорогих ингредиентов.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Питание
Бои за Донбасс будут весьма сложными
Политика
Сил на Донбасс может не хватить: военные аналитики США оценили возможности россии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Бои за Донбасс будут весьма сложными
Сил на Донбасс может не хватить: военные аналитики США оценили возможности россии
Дата публикации
Категория
Железнодорожный путь
"Белгородская Народная Республика живет!": в сети веселятся из-за повреждения железной дороги в Белгороде
Дата публикации
Категория
Отраву сбросили над заводом "Азовсталь"
Расследование идет: как отреагировали в мире на химатаку в Мариуполе
Дата публикации
Категория
Защитники Мариуполя
Верные всегда: Герои-морпехи записали новое видео из Мариуполя и поблагодарили украинцев
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 12 апреля
Война – день 48: войска россии совершили химическую атаку в Мариуполе и бомбят города, а в мире ждут дефолта рф