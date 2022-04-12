Щоб довше залишатися ситим, потрібно вживати більше білка

В умовах, коли у багатьох збився графік харчування і нерідко немає можливості нормально поїсти, дуже важливо вибирати такі продукти, що залишають відчуття ситості надовго. Дієтолог Світлана Фус, яка раніше відповіла на найбільш поширене питання серед тих, хто худне, розповіла, що потрібно їсти, щоб довше залишатися ситим.

Відповідну посаду вона опублікувала у своєму блозі.

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Крім того, що слід ретельно пережовувати їжу, не відволікатися під час їжі, потрібно ще й визначити, які продукти і в якому поєднанні краще вас насичують. І як показує практика, певні продукти, хоч і беруться в однаковій калорійності, дадуть різне почуття ситості", — наголошує дієтолог.

Яка їжа дає тривале почуття ситості

⁣⁣Та, що містить велику кількість білка – м’ясо, риба, птиця, яйця, бобові.⁣⁣⠀

– м’ясо, риба, птиця, яйця, бобові.⁣⁣⠀ Жири , що входять до складу продукту. Вживаємо їх у вигляді олії, горіхів, авокадо, вершкового масла, сала.

, що входять до складу продукту. Вживаємо їх у вигляді олії, горіхів, авокадо, вершкового масла, сала. Їжа багата на клітковину. Чим більше у продукті клітковини, тим краще він насичує. Високий її вміст – усі зернові культури, гриби, горіхи, бобові (квасоля, сочевиця, нут, зелений горошок), буряк, морква та інші коренеплоди, різні види капусти.

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