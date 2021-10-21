Диетолог Светлана Фус ответила на самый распространенный вопрос среди худеющих

Диетолог рассказала о псевдоздоровых продуктах при похудении.

“Почему я не могу похудеть?" — этот вопрос наверняка задавал каждый, кто активно занимается своей фигурой и следит за своим весом. Бывают такие моменты, когда даже здоровый образ жизни, занятия спортом, и правильное питание не помогают избавиться от лишнего веса, а иногда даже и наоборот килограммы могут и прибавляться. Почему же так происходит? ⁣⁣⠀

Диетолог Светлана Фус решила объяснить своим подписчикам, почему так происходит и назвала несколько самых распространенных причин.

Диетолог рассказала, что причин такого состояния может быть много: от гормональных проблем или неподходящих тренировок до неправильного режима питания и недостаточного объема еды.⁣⁣⠀

⁣⁣Однако, Светлана Фус отмечает, что есть еще одна причина неудачных попыток нормализовать свой вес — это регулярное потребление продуктов, которые ошибочно считаются здоровыми, но при их неправильном или чрезмерном употреблении можно увидеть "+" на весах.

⁣⁣Что это за продукты:

Продукты предназначенные для похудения. На таких продуктах часто написано" light", "fit" и" slim ". Это протеиновые и энергетические батончики, готовые завтраки, модные изотонические освежающие напитки, энерготоники и многие другие.

Фрукты. Чрезмерное употребление фруктов может стать причиной прибавления в весе или отсутствия результата при попытке снизить избыточный вес.

Йогурт. Обезжиренные йогурты и йогурты с добавками — не дают сытости, имеют большое количество сахара, и более того, "обладают" большим количеством калорий.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре.