Что делать если не можешь посвятить вербу в церкви на Вербное воскресенье: ответ священника ПЦУ

Вербу и другие зеленые растения можно освятить онлайн

Уже 17 апреля украинцы будут отмечать один из главных церковных праздников весны — Вербное воскресенье. В этот день принято ходить в церковь и освещать вербу, однако из-за кровавой войны, которую развязала в Украине россия, далеко не все верующие смогут посетить церковь в этот день. Однако переживать из-за этого не стоит, поскольку на Вербное воскресенье в Украине будут проводиться онлайн-освящения вербы.

Об этом рассказал священник ПЦУ Александр Дедюхин.

"Приближается праздник входа Господня в Иерусалим – Вербное Воскресенье. В этот день мы встречаем Иисуса Христа, идущего к Своей смерти и воскресению. Это радостный и трагический праздник одновременно, равно как и жизнь в Украине сейчас. Главное открыть свое сердце и принять Господа. Традиционно на Вербное Воскресенье в Украине принято освящать вербу в этот день. Но еврейские дети встречали Спасителя с пальмовыми листьями и цветами. Те, у кого и этого не было, снимали с себя верхнюю одежду и стелили Ему под ноги", — рассказывает священник.

Читайте также: Категория Lifestyle Вербное воскресенье 2022: самые сильные молитвы о мире Молиться в Вербное воскресенье можно и дома

Дедюхин отметил, что поскольку украинцы сейчас разбросаны по всему миру и не всегда могут сходить в церковь, он проведет онлайн-освящение вербы.

"В этом году украинцы разбросаны по миру, поэтому не все смогут прийти в храмы освятить иву. У некоторых есть храмы только мп, а идти к ним что-то освящать — это все равно что быть окропленными кровью убитых украинцев. Поэтому в воскресенье, 17 апреля, в 12.00 по Киевскому времени на странице Александра Дедюхина будет проведено онлайн-освящение ивы, цветов, зеленых ветвей, даже одежды, если у вас ничего другого под рукой не будет. Мы должны друг другу разделить радость праздника, потому что Иисус Христос дал нам жизнь и Его молим о победе", — подчеркнул священник.

Напомним, ранее священник ПЦУ Александр Дедюхин рассказал, что убивать российских оккупантов, пришедших на нашу землю, чтобы совершать убийства, насилие и мародерство, не является грехом.