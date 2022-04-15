Що робити, якщо не можеш посвятити вербу в церкві на Вербну неділю: відповідь священника ПЦУ

Вербу та інші зелені рослини можна освятити онлайн

Вже 17 квітня українці відзначатимуть одне з головних церковних свят весни — Вербну неділю. Цього дня заведено ходити до церкви та висвітлювати вербу, проте через криваву війну, яку розв’язала в Україні росія, далеко не всі віряни зможуть відвідати церкву цього дня. Проте переживати через це не варто, оскільки на Вербну неділю в Україні проводитимуться онлайн-освячення верби.

Про це розповів священник ПЦУ Олександр Дедюхін.

"Наближається свято входу Господнього до Єрусалиму – Вербна Неділя. Цього дня ми зустрічаємо Ісуса Христа, що йде до Своєї смерті та воскресіння. Це радісне та трагічне свято одночасно, як і життя в Україні зараз. Головне відкрити своє серце і прийняти Господа. Традиційно на Вербну Неділю в Україні заведено освячувати вербу цього дня. Але єврейські діти зустрічали Спасителя з пальмовим листям і квітами. Ті, у кого і цього не було, знімали з себе верхній одяг і стелили Йому під ноги", — розповідає священник.

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Дедюхін зазначив, що оскільки українці зараз розкидані по всьому світу і не завжди можуть сходити до церкви, він проведе онлайн-освячення верби.

"Цього року українці розкидані по світу, тому не всі зможуть прийти до храмів освятити вербу. У деяких є храми лише мп, а йти до них щось освячувати — це все одно, що бути окропленими кров’ю вбитих українців. Тому в неділю, 17 квітня, о 12.00 за Київським часом на сторінці Олександра Дедюхіна буде проведено онлайн-освячення верби, квітів, зелених гілок, навіть одягу, якщо у вас нічого іншого під рукою не буде… Ми повинні один одному розділити радість свята, бо Ісус Христос дав нам життя і Його молимо про перемогу", — наголосив священник.

Нагадаємо, раніше священник ПЦУ Олександр Дедюхін розповів, що вбивати російських окупантів, які прийшли на нашу землю, щоб чинити вбивства, насильство та мародерство, не є гріхом.