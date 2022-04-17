Обладают силой и особой энергетикой: самые сильные молитвы, которые нужно прочитать на Пасху

Пасха — главный день в году для христиан.

В воскресенье, 17 апреля, православные западного обряда отмечают один из двенадцати главных христианских праздников — Светлую Пасху. Этот праздник посвящен воскресению Иисуса Христа после распятия. Отметим, что именно с Пасхи церковный календарь начинает свой отсчет.

Это большой и светлый праздник, когда целый день следует делать добрые дела, поздравлять друг друга с праздником, а также необходимо посвятить время посещению храма, или хотя бы домашней молитве. Считается, что молитва в этот день обладает особой силой и энергетикой, и даже способна исцелить от болезней.

"Телеграф" рассказывает, как правильно молится на праздник, а также публикует тексты самых сильных молитв.

Какие молитвы читают на Пасху?

Молитва-оберег на Пасху

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Мария Христа носила, родила, крестила, кормила, поила, молитвам учила, спасала, оберегала, а потом у креста рыдала, слезы лила, причитала, вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос в воскресенье воскрес, отныне слава его от земли до небес. Ныне он сам нас, своих рабов, опекает, милостиво наши молитвы принимает. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня от всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сильная молитва на пасху на удачу и мир в семье

Господи, помоги, Господи, благослови светлой Пасхой, Чистыми днями, радостными слезами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иоанн Поститель, Иоанн Богослов, Иоанн Креститель, Иоанн многострадальный, Иоанн безглавый, Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Георгий Победоносец, Николай Чудотворец, Варвара Великомученица, Вера, Надежда, Любовь и мать их София, Молитесь об общем пути рабов Божьих (имена враждующих). Уймите их злобу, укротите их гнев, утолите их ярость. Ратью своей святой, Силой неспобедимой, неукротимой ведите их к согласию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва об исцелении

"Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ныне и вечно, и бесконечно. Аминь. При царе Мануиле Комнине. При лавре его золотой, Служил Господу Боту Лука Христоверг Святой. Накануне Пасхи святой, в лавре золотой. Одигитрия, Матерь Божия, явилась двум слепцам. Привела она их во Влахернский храм. Ангелы, херувимы, серафимы запели, Слепые перед матушкой Одигитрией прозрели. Сию молитву святые рутцы писали. Все 40 святых ее благословляли. Воистину! Сам Господь сказал: "Кто эту молитву прежде Пасхи прочтет, Тот при помощи ее от трех смертей уйдет". Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Молитва о защите от лукавого и несчастий

"Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Мария Христа носила, Родила, крестила, кормила, поила, Молитвам учила, спасала, оберегала, А потом у Креста рыдала, слезы лила, причитала, Вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос в воскресенье воскрес, Отныне слава Его от земли до небес. Ныне он сам нас, своих рабов, опекает, Милостиво наши молитвы принимает. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня От всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Молитва на пасху на здоровье от любых болезней

"В царствии небесном есть родник чудесный. Кто до воды дотронется, кто водой умоется, с того недуги смоются. Той воды я набрала, рабу Божьему (имя) отдала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

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