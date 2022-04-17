Мають силу й особливу енергетику: найсильніші молитви, які потрібно прочитати на Великдень

Великдень – головний день року для християн.

У неділю, 17 квітня, православні західного обряду відзначають одне з дванадцяти головних християнських свят — Світлий Великдень. Це свято присвячене воскресіння Ісуса Христа після розп’яття. Зазначимо, що саме з Великодня церковний календар починає свій відлік.

Це велике та світле свято, коли цілий день слід робити добрі справи, вітати один одного зі святом, а також необхідно присвятити час відвідуванню храму, або хоча б домашньої молитви. Вважається, що молитва в цей день має особливу силу й енергетику, і навіть здатна зцілити від хвороб.

"Телеграф" розповідає, як правильно молиться на свято, а також публікує тексти найсильніших молитов.

Які молитви читають на Великдень?

Молитва-оберіг на Великдень

В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Мати Марія Христа носила, народила, хрестила, годувала, напувала, молитвам навчала, рятувала, оберігала, а потім біля хреста ридала, сльози лила, голосила, разом зі своїм милим Сином страждала. Ісус Христос у неділю воскрес, віднині слава його з землі до небес. Нині він сам нас, своїх рабів, опікується, милостиво наші молитви приймає. Господи, почуй мене, врятуй мене, захисти мене від усяких бід відтепер і навіки. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Сильна молитва на Великдень на удачу та мир у сім’ї

Господи, допоможи, Господи, благослови світлою Пасхою, Чистими днями, радісними сльозами. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Іоанн Постник, Іоанн Богослов, Іоанн Хреститель, Іоанн багатостраждальний, Іоанн безголовий, Архангел Михайло, Архангел Гавриїл, Георгій Побідоносець, Микола Чудотворець, Варвара Великомучениця, Віра, Надія, Любов та мати їхня Софія, Моліться за спільний шлях рабів Божих (імена ворогів). Вгамуйте їхню злість, приборкайте їхній гнів, вгамуйте їхню лють. Раттю своєю святою, Силою непереможною, нестримною ведіть їх до згоди. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва про зцілення

"В ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Нині і вічно, і нескінченно. Амін. При царі Мануїлі Комніні. При лаврі його золотий, Служив Господу Боту Лука Христоверг Святий. Напередодні Великодня святий, у лаврі золотий. двом сліпим, привела вона їх до Влахернського храму, ангели, херувими, серафими заспівали, сліпі перед матінкою Одигітрією прозріли, цю молитву святі рутці писали, всі 40 святих її благословляли. Сам Господь сказав: "Хто цю молитву перш за Пасху прочитає, Той за допомогою її від трьох смертей піде". В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь".

Молитва про захист від лукавого та нещасть

"В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Мати Марія Христа носила, Народила, хрестила, годувала, напувала, Молитвам навчала, рятувала, оберігала, А потім біля Хреста ридала, сльози лила, голосила, Разом зі своїм милим Сином страждала. Ісус Христос у неділю воскрес, Віднині слава Його від землі до небес. Нині він сам нас, своїх рабів, опікується, Милостиво наші молитви приймає. Господи, почуй мене, спаси мене, захисти мене Від усяких бід відтепер і навіки. В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь".

Молитва на Великдень на здоров’я від будь-яких хвороб

"У царстві небесному є джерело чудове. Хто до води доторкнеться, хто водою вмиється, з того недуги змиються. Тієї води я набрала, рабу Божому (ім’я) віддала. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яку погоду чекати українцям на Великдень-2022. Народний синоптик повідомив, що в Україні очікується похолодання.