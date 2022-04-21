Чистый четверг 2022: что строго запрещено делать в этот день

Главный запрет Великого четверга касается грязи: обязательно искупайтесь и уберите дом в этот день

Уже завтра, 21 апреля, православные верующие отметят один из важных праздников накануне Пасхи — Чистый четверг. В этот день принято проводить различные обряды для укрепления здоровья, благополучия в доме и т.п. Однако существуют для этого дня и определенные запреты. "Телеграф" расскажет о них подробнее.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Главный запрет Великого четверга касается грязи . Нельзя отказываться от купания, а также уборки в доме (чистота тела); сквернословить (чистота речи); допускать дурные мысли (чистота помыслов); предаваться греху (чистота души). Нарушивший эти запреты будет страдать от безденежья, болезней и скандалов в доме.

. Нельзя отказываться от купания, а также уборки в доме (чистота тела); сквернословить (чистота речи); допускать дурные мысли (чистота помыслов); предаваться греху (чистота души). Нарушивший эти запреты будет страдать от безденежья, болезней и скандалов в доме. А вот стирка, как и остальные домашние хлопоты, разрешается. Не оставляйте замоченное белье до Страстной пятницы. Если начали стирку, закончите к полуночи.

Нельзя брать и давать в долг . В первом случае весь год в попытках рассчитаться с долгами пройдет. Во втором — деньги и удача из дома уйдут. Не дают на время вещи. Не принято дарить подарки и совершать крупные покупки — по этой же причине.

. В первом случае весь год в попытках рассчитаться с долгами пройдет. Во втором — деньги и удача из дома уйдут. Не дают на время вещи. Не принято дарить подарки и совершать крупные покупки — по этой же причине. В молитвах нельзя просить денег и богатства . Но можно просить Бога о новой работе, удаче и благополучии для семьи. Следует молиться о семейном счастье, но не о любви конкретного человека.

. Но можно просить Бога о новой работе, удаче и благополучии для семьи. Следует молиться о семейном счастье, но не о любви конкретного человека. В Великий четверг нельзя нарушать пост, даже готовя пасхальные угощения нельзя снимать пробу с блюд. Не приступают к приготовлению пищи до уборки и омовения.

Ранее "Телеграф" писал о важных приметах в Чистый четверг, а также рассказывал о главных запретах, которые лучше не нарушать.