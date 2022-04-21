Чистий четвер 2022 року: що суворо заборонено робити в цей день

Головна заборона Великого четверга стосується бруду: обов’язково викупайтеся та приберіть будинок у цей день

Вже завтра, 21 квітня, православні вірянини відзначать одне з важливих свят напередодні Великодня – Чистий четвер. Цього дня заведено проводити різні обряди для зміцнення здоров’я, добробуту у будинку тощо. Проте існують для цього дня певні заборони. "Телеграф" розповість про них докладніше.

Що не можна робити у Чистий четвер

Головна заборона Великого четверга стосується бруду . Не можна відмовлятися від купання, а також прибирання у будинку (чистота тіла); сваритися (чистота мови); допускати погані думки (чистота помислів); вдаватися до гріха (чистота душі). Той, хто порушив ці заборони, страждатиме від безгрошів’я, хвороб і скандалів у будинку.

. Не можна відмовлятися від купання, а також прибирання у будинку (чистота тіла); сваритися (чистота мови); допускати погані думки (чистота помислів); вдаватися до гріха (чистота душі). Той, хто порушив ці заборони, страждатиме від безгрошів’я, хвороб і скандалів у будинку. А ось прання, як і інші домашні турботи, дозволяється. Не залишайте замочену білизну до Страсної п’ятниці. Якщо розпочали прання, закінчіть опівночі.

Не можна брати і позичати . У першому випадку весь рік у спробах розрахуватися із боргами пройде. У другому — гроші та удача з дому підуть. Не дають на якийсь час речі. Не заведено дарувати подарунки і робити великі покупки — з цієї причини.

. У першому випадку весь рік у спробах розрахуватися із боргами пройде. У другому — гроші та удача з дому підуть. Не дають на якийсь час речі. Не заведено дарувати подарунки і робити великі покупки — з цієї причини. У молитвах не можна просити грошей та багатства . Але можна просити Бога про нову роботу, успіх і добробут для сім’ї. Слід молитися про сімейне щастя, але не про любов конкретної людини.

. Але можна просити Бога про нову роботу, успіх і добробут для сім’ї. Слід молитися про сімейне щастя, але не про любов конкретної людини. У Великий четвер не можна порушувати піст, навіть готуючи великодні частування, не можна знімати пробу зі страв. Не приступають до приготування їжі до збирання та омивання.

Раніше "Телеграф" писав про важливі прикмети у Чистий четвер, а також розповідав про головні заборони, які краще не порушувати.