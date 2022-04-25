Сильные молитвы в дорогу: как и кого просить о безопасном пути

Необходимо обращаться к Господу перед поездкой без корысти

Никто и никогда не знает, что ждет его в дороге. А в нынешней ситуации в Украине, когда в стране идет война, во время поездки может произойти все что угодно, и авария — это не самое страшное. Поэтому перед отправкой в путь лучше помолиться, таким образом вы сможете получить защиту.

"Телеграф" рассказывает о самых сильных молитвах, которые защитят и водителя и пассажиров в дороге.

Эти молитвы пригодятся всем, кто отправляется в дальнюю дорогу, независимо от вида транспорта (автомобилем, самолетом, кораблем, поездом или автобусом). Стоит отметить, что молиться нужно перед дорогой. Также читать молитву можно как за самого себя, так и за близкого человека, который в дороге. Такие молитвы защитят от аварий, воров и грабителей, лишнего внимания полиции, и чтобы в дороге ничего не произошло плохого.

Каким святым молиться водителю?

Молитва может быть адресована любому святому. Однако чаще всего за помощью обращаются к Богородице, Николаю Чудотворцу, Кириллу и Марии Радонежским, Мученикам Севастийским, Святому Прокопию, Ангелу-хранителю, Архистратигу Михаилу, Троице (Богу-Отцу, Сыну и Святому Духу), Животворящему кресту и др.

Во время чтения следует соблюдать несколько простых правил:

Молитву следует читать трижды перед образами Святых при зажженных церковных свечах.

Молитвенные слова стоит произносить в одиночестве.

По окончанию молитвы, следует благодарить Святого за то, что выслушал.

Сильные молитвы в дорогу

Молитва в путь

Господи Иисус Христе Боже наш, истинная и живая Путь, Ты изволил путешествовать с названным отцом Иосифом и с Пречистой Твоей Матерью в Египет и путешествовать с Лукой и Клеопой в Емаус! И теперь молимся Тебя, Владыка Пресвятый, и с этими рабами Твоими путешествуй по Твоей благодати. И, как рабу Твоему Товию, ангела хранителя и наставника пошли, чтобы хранил и избавлял их от всяких злых препятствий видимых и невидимых врагов, и во исполнение повелений Твоих наставлял, производил в мире и здравии, и снова целыми и дай им все благие намерения благополучно в угоду Тебе и на славу Твою исполнить. Ибо Тебе надлежит миловать и спасать нас, и Тебе славу воздаем с Безначальным Твоим Отцом и с Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва в дорогу на машине

Боже Всеблагий и Всемилостивый, все охраняет Своей милостью и человеколюбием, смиренно молим Тебя, покровительством Богородицы и всех святых сохрани от внезапной смерти всякой напасти нас, грешных и вверенных мне человек и помоги невредимых доставлять каждого по его надобности. Боже милостивый! Защити нас от злого духа игнорирования правил дорожного движения, нечистой силы, алкоголизма, что вызывает несчастье и внезапную смерть без покаяния. Спаси и помоги нам, Господи, с чистой совестью дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадивости людей, и чтобы прославилось имя Твое Святое ныне во всякое время, и во вфеки веков. Аминь.

Молитва водителя в путь

Господь и Хранитель мой! Тебе Единственному хочу доверить я жизнь мою, прежде чем отправлюсь в путь. В Твои руки отдаю я господа мои и домашних моих, веря, Господи, что они под надежной защитой. Не знаю, что ждет меня впереди, но успокаиваюсь в надежде на Твою великую милость, любовь и заботу. Когда я буду в пути, сохрани мою машину от аварий и поломок, а меня, Отче, защити от ран духовных и телесных. В самую трудную минуту моего пути пошли мне покой, выдержка и сила, чтобы справиться с любой ситуацией. Благослови мое возвращение в родной дом и пребудь со мной каждую минуту жизни моей. Аминь.

Молитва за счастливую дорогу

Всемогущий Вечный Боже! Ты повелел Аврааму выйти из его земли и из родного дома, Ты оберегал его безопасность на всех путях его странствования. Ты провел сынов Израилевых через Красное море так, что они и ног не замочили, а под предводительством звезды Ты указал путь мудрецам, которые шли к Твоему Сыну. Господи, будь нам в нужде, товарищем и утешением в пути, защити в нужде, чтобы мы под Твоим руководством счастливо достигли нашей цели и возвратились к нашим домам, а когда-нибудь причалить в порт вечного спасения. Одари нас Благословением с Неба, поругай нашими дорогами, чтобы мы среди превратностей этого мира всегда узнавали Твою заботу, через Христа, Господа нашего. Аминь.

Молитва за тех, кто в пути или кто собирается в путь

Господи Боже наш, Ты истина и живая дорога, Ты путешествовал со слугою Твоим Иосифом, путешествуй, Владыка, и со слугою Твоим (имя). От всякого урагана и напасть сохрани его, мир и Свое могущество устрой вокруг него, чтобы он всегда поступал правдиво и согласно Заветам Твоим. Пусть он наполнится жизненными и Небесными дарами, и с Твоим благословением вернется назад. Ибо Твое есть Царство, и Сила, и Слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва за путешествующих самолетом

Господь Иисус Христос, Бог наш! Повелевает стихиями и в руке своей сосредоточил власть над всем! Тебе чтят бездны и тебе радуются звезды, и все творение служит тебе. Все тебя слушаются и повинуются твоей воле. Ты все можешь, а потому ко всем проявляешь милость, благий Господь! Так и ныне, Владыка, меня, слугу твоего (имя) прими и молитвам моим услышь, благословляя мой путь и воздушное путешествие. Запреты бурям и противным ветрам и в целости и невредимости сохраните самолет. Прости меня легкое и не омраченное разными неприятностями путешествие по воздуху, благослови намерения добрых дел, которые мною задуманы для свершения, и в мире сделай мое возвращение. Ибо ты спаситель и спаситель, и всех благ небесных и земных податель, и тебе я возносит славу вместе с Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Ранее "Телеграф" публиковал советы священника для тех верующих, которые в праздник не могут пойти в храм.