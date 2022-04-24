На счастье и удачу: сильные молитвы, которые нужно прочитать на Пасху

Молиться дома лучше в одиночку в пустой комнате.

Ежегодно на Пасху во всех храмах и церквях проходят торжественные богослужения в честь светлого и чистого праздника Христово Воскресения. Это великий день, в который все верующие вспоминают чудесное воскрешение Иисуса Христа. Праздник не имеет конкретной даты празднования, и меняется в зависимости от лунно-солнечного, календаря. В 2022-м году православные восточного обряда отмечают праздник 24 апреля.

Молитва — это самый простой и эффективный способ обратиться к Богу с самым сокровенным желанием, а молитвы, которые читаются на Пасху, отличаются огромной силой и энергетикой, и способны творить чудеса. Поэтому обязательно помолитесь в этот день.

"Телеграф" рассказывает, как правильно молится на праздник, а также публикует тексты самых сильных молитв, которые нужно прочитать в этот день.

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Молитва на удачу и мир в семье

Господи, помоги, Господи, благослови светлой Пасхой, Чистыми днями, радостными слезами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иоанн Поститель, Иоанн Богослов, Иоанн Креститель, Иоанн многострадальный, Иоанн безглавый, Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Георгий Победоносец, Николай Чудотворец, Варвара Великомученица, Вера, Надежда, Любовь и мать их София, Молитесь об общем пути рабов Божьих (имена враждующих). Уймите их злобу, укротите их гнев, утолите их ярость. Ратью своей святой, Силой неспобедимой, неукротимой ведите их к согласию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва об исцелении

"Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ныне и вечно, и бесконечно. Аминь. При царе Мануиле Комнине. При лавре его золотой, Служил Господу Боту Лука Христоверг Святой. Накануне Пасхи святой, в лавре золотой. Одигитрия, Матерь Божия, явилась двум слепцам. Привела она их во Влахернский храм. Ангелы, херувимы, серафимы запели, Слепые перед матушкой Одигитрией прозрели. Сию молитву святые рутцы писали. Все 40 святых ее благословляли. Воистину! Сам Господь сказал: "Кто эту молитву прежде Пасхи прочтет, Тот при помощи ее от трех смертей уйдет". Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Молитва о защите от лукавого и несчастий

"Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Мария Христа носила, Родила, крестила, кормила, поила, Молитвам учила, спасала, оберегала, А потом у Креста рыдала, слезы лила, причитала, Вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос в воскресенье воскрес, Отныне слава Его от земли до небес. Ныне он сам нас, своих рабов, опекает, Милостиво наши молитвы принимает. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня От всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Молитва к Господу на счастье

"Всевышний Иисус Христос, я молю Тебя о моем земном счастье. Услышь молитвы мои в столь светлый день, не отвернись от слов моих, идущих от сердца, подари мне и людям любовь друг к другу. Научи нас, недостойных рабов Твоих, радоваться каждому дню, укреплять веру и приумножать любовь к Тебе. Позволь обрести счастье с Твоей помощью, дабы каждый день был новым продолжением счастливой жизни. Помоги мне понять, что необходимо вычеркнуть из моей жизни, чтобы стать счастливым человеком. Я молю Тебя о мудрости в поведении моем и словах моих. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь".

Молитва к Богородице на счастье

"Царица Небесная, прими молитвы раба Божьего (ваше имя). Перед Тобой, Богоматерь, преклоняюсь и только Тебе могу свои тайны открыть. Только Тебе, Святая Дева, известно все, чем живу, чем дышу и что попросить хочу. Мое сердце просит свободы, наполнения, ему тяжело без счастья и поддержки Твоей. Умоляю Тебя, освети мой путь к счастью скорому, которое своим светом озарит всю мою жизнь. Не покидай меня, Божия Матерь. Я вовек буду славить имя Твое. Аминь".

Молитва на Пасху для исполнения желаний

"Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Мария Христа носила, Родила, крестила, кормила, поила, Молитвам учила, спасала, оберегала, А потом у Креста рыдала, слезы лила, причитала, Вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос в воскресенье воскрес, отныне слава Его от земли до небес. Ныне он сам нас, своих рабов, опекает, Милостиво наши молитвы принимает. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня От всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Напомним, 24 апреля в эфире национального марафона новостей #UA разом будут транслировать торжественное богослужение по случаю Пасхи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине на праздник Пасхи не исключают возможные провокации со стороны россии. Речь идет об угрозах в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.