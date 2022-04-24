На щастя та удачу: сильні молитви, які потрібно прочитати на Великдень

Молитися вдома краще наодинці у порожній кімнаті.

Щороку на Великдень у всіх храмах і церквах відбуваються урочисті богослужіння на честь світлого та чистого свята Христового Воскресіння. Це великий день, коли всі віряни згадують чудесне воскресіння Ісуса Христа. Свято не має конкретної дати святкування і змінюється залежно від місячно-сонячного, календаря. 2022-го року православні східного обряду відзначають свято 24 квітня.

Молитва — це найпростіший і найефективніший спосіб звернутися до Бога з найпотаємнішим бажанням, а молитви, які читаються на Великдень, відрізняються величезною силою та енергетикою, і здатні творити чудеса. Тому обов’язково помоліться цього дня.

"Телеграф" розповідає, як правильно молиться на свято, а також публікує тексти найсильніших молитов, які потрібно прочитати цього дня.

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Молитва на удачу та мир у сім’ї

Господи, допоможи, Господи, благослови світлою Пасхою, Чистими днями, радісними сльозами. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Іоанн Постітель, Іоанн Богослов, Іоанн Хреститель, Іоанн багатостраждальний, Іоанн безголовий, Архангел Михайло, Архангел Гавриїл, Георгій Побідоносець, Микола Чудотворець, Варвара Великомучениця, Віра, Надія, Любов та мати їхня Софія, Моліться за спільний шлях рабів Божих (імена ворогуючих). Вгамуйте їхню злість, приборкайте їхній гнів, вгамуйте їхню лють. Раттею своєю святою, Силою непереможною, нестримною ведіть їх до згоди. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва про зцілення

"В ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Нині і вічно, і нескінченно. Амін. При царі Мануїлі Комніні. При лаврі його золотий, Служив Господу Боту Лука Христоверг Святий. Напередодні Великодня святий, у лаврі золотий. двом сліпим, привела вона їх до Влахернського храму, ангели, херувими, серафими заспівали, сліпі перед матінкою Одигітрією прозріли, цю молитву святі рутці писали, всі 40 святих її благословляли. Сам Господь сказав: "Хто цю молитву перед Пасхою прочитає, Той за допомогою її від трьох смертей піде". В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь".

Молитва про захист від лукавого та нещасть

"В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Мати Марія Христа носила, Народила, хрестила, годувала, напувала, Молитвам навчала, рятувала, оберігала, А потім біля Хреста ридала, сльози лила, голосила, Разом зі своїм милим Сином страждала. Ісус Христос у неділю воскрес, Віднині слава Його від землі до небес. Нині він сам нас, своїх рабів, опікується, Милостиво наші молитви приймає. Господи, почуй мене, спаси мене, захисти мене Від усяких бід відтепер і навіки. В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь".

Молитва до Господа на щастя

"Всевишній Ісус Христос, я благаю Тебе про моє земне щастя. Почуй молитви мої в такий світлий день, не відвернись від слів моїх, що йдуть від серця, подаруй мені і людям любов один до одного. Навчи нас, негідних рабів Твоїх, радіти кожному дню, зміцнювати віру і примножувати любов до Тебе Дозволь отримати щастя з Твоєю допомогою, щоб кожен день був новим продовженням щасливого життя Допоможи мені зрозуміти, що необхідно викреслити з мого життя, щоб стати щасливою людиною Я молю Тебе про мудрість у поведінці моєї і словах моїх. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь".

Молитва до Богородиці на щастя

"Царице Небесна, прийми молитви раба Божого (ваше ім’я). Перед Тобою, Богоматір, схиляюся і тільки Тобі можу свої таємниці відкрити. Тільки Тобі, Свята Діво, відомо все, чим живу, чим дихаю і що попросити хочу. Моє серце просить свободи, наповнення, йому важко без щастя і підтримки Твоєї. Благаю Тебе, висвітли мій шлях до щастя швидкого, яке своїм світлом осяє все моє життя. Не покидай мене, Божа Мати. Я навіки славитиму ім’я Твоє.

Молитва на Великдень для виконання бажань

"В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Мати Марія Христа носила, Народила, хрестила, годувала, напувала, Молитвам вчила, рятувала, оберігала, А потім біля Хреста ридала, сльози лила, голосила, Разом зі своїм милим Сином страждала. Ісус Христос в неділю воскрес, віднині слава Його від землі до небес.Нині він сам нас, своїх рабів, опікується, Милостиво наші молитви приймає. і Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Нагадаємо, 24 квітня в ефірі національного марафону новин #UA разом транслюватимуть урочисте богослужіння з нагоди Великодня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні на свято Великодня не відкидають можливі провокації з боку росії. Йдеться про загрози у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях.