Сильні молитви в дорогу: як і кого просити про безпечний шлях

Необхідно звертатися до Господа перед поїздкою без користі

Ніхто й ніколи не знає, що чекає на нього в дорозі. А в нинішній ситуації в Україні, коли в країні йде війна, під час поїздки може статися що завгодно, і аварія — це не найстрашніше. Тому перед тим як вирушати в дорогу краще помолитись, таким чином ви зможете отримати захист.

"Телеграф" розповідає про найсильніші молитви, які захистять і водія та пасажирів у дорозі.

Ці молитви стануть у пригоді всім, хто відправляється в далеку дорогу, незалежно від виду транспорту (автомобілем, літаком, кораблем, поїздом або автобусом). Молитися треба перед дорогою. Також читати молитву можна як за саму себе, так і за близьку людину, яка в дорозі. Такі молитви захистять від аварій, злодіїв та грабіжників, зайвої уваги поліції, і щоб у дорозі нічого не сталося поганого.

Яким святим молитись водієві?

Молитва може бути адресована будь-якому святому. Проте найчастіше за допомогою звертаються до Богородиці, Миколи Чудотворця, Кирила і Марії Радонезьких, Мучеників Севастійських, Святого Прокопія, Ангела-охоронця, Архістратига Михайла, Трійці (Богу-Отця, Сина і Святого Духа), Животворящого хреста і.

Під час читання слід дотримуватися кількох простих правил:

Молитву слід читати тричі перед образами Святих при запалених церковних свічках.

Молитовні слова варто вимовляти на самоті.

Після закінчення молитви слід дякувати Святому за те, що вислухав.

Сильні молитви у дорогу

Молитва в дорогу

Господи Iсусе Христе Боже наш, iстинна й жива Путь, Ти зволив мандрувати з названим батьком Йосифом i з Пречистою Твоєю Матiр’ю до Єгипту та подорожувати з Лукою i Клеопою до Емаусу! I тепер у покорi молимо Тебе, Владико Пресвятий, i з цими рабами Твоїми за Твоєю благодаттю подорожуй. I, як рабовi Твоєму Товiї, ангела охоронителя i наставника пошли, щоб зберiгав i позбавляв їх вiд усяких лихих перешкод видимих i невидимих ворогiв, i на виконання заповiдей Твоїх наставляв, провадив у мирi та здоров’ї, i знову цiлими й неушкодженими повернув, i дай їм усi добрi намiри щасливо на догоду Тобi й на Твою славу виконати. Бо Тобi належить милувати i спасати нас, i Тобi славу вiддаємо з Безпочатковим Твоїм Отцем i з Пресвятим, Благим i Животворчим Твоїм Духом, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амінь.

Молитва в дорогу машиною

Боже Всеблагий і Всемилостивий, все охороняє Своєю милістю і людинолюбством, смиренно молимо Тебе, заступництвом Богородиці і всіх святих збережи від раптової смерті усякої напасті нас, грішних і ввірених мені людина і допоможи неушкоджених доставляті кожного по його потребі. Боже всемилостивий! Борони нас від злого духа ігнорування правил дорожнього руху, нечистої сили, алкоголізму, що викликає нещастя і раптову смерть без покаяння. Спаси і допоможи нам, Господи, з чистою совістю дожити до глибокої старості без тягаря убитих і покалічених на мою недбальство людей, і щоб прославилося Ім’я Твоє Святе нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва водія у дорогу

Господь і Хранитель мій! Тобі Єдиному хочу довірити я життя мою, перш, ніж відправлюся в дорогу. У Твої руки віддаю я господи моєї й домашніх моїх, вірячи, Господи, що вони під надійним захистом. Не знаю, що чекає мене попереду, але заспокоююсь в надії на Твою велику милість, любов і турботу. Коли я буду в дорозі, збережи мою машину від аварій і поломок, а мене, Отче, захисти від ран духовних і тілесних. У найважчу хвилину мого шляху пішли мені спокій, витримку і силу, щоб впоратися з будь-якою ситуацією. Благослови моє повернення в рідний будинок і пребудь зі мною кожну хвилину життя моєї. Амінь.

Молитва за щасливу дорогу

Всемогутній Вічний Боже! Ти наказав Авраамові вийти з його землі та з рідного дому, Ти оберігав його безпеку на всіх дорогах його мандрування. Ти провів синів Ізраїля через Червоне море так, що вони й ніг не замочили, а під проводом зірки Ти показав дорогу мудрецям, які йшли до Твого Сина. Господи, будь нам допомогою в потребі, товаришем і втіхою в дорозі, захисти у злиднях, щоб ми під Твоїм проводом щасливо досягнули нашої мети і повернулися до наших домівок, а колись причалити до порту вічного спасіння. Обдаруй нас Благословенням з Неба, покеруй нашими дорогами, щоб ми серед мінливостей цього світу завжди впізнавали Твою турботу, через Христа, Господа нашого. Амінь.

Молитва за тих, хто в дорозі або хто збирається в дорогу

Господи Боже наш, Ти є Істиною й Живою Дорогою, Ти подорожував зі слугою Твоїм Йосифом, подорожуй, Владико, і зі слугою Твоїм (ім’я). Від усякого буревію і напасти збережи його, мир та Свою могутність влаштуй навколо нього, щоб він завжди чинив правдиво та згідно із Заповітами Твоїми. Нехай він наповниться життєвих і Небесних дарів, і з Твоїм благословенням назад повернеться. Бо Твоє є Царство, і Сила, і Слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва за подорожуючих літаком

Господь Ісус Христос, Бог наш! Повеліває стихіями і в руці своїй зосередив владу над усім! Тебе шанують безодні і тобі радіють зірки, і все творіння служить тобі. Всі тебе слухаються і коряться твоєю волею. Ти все можеш, а тому до всіх проявляєш милість, благий Господь! Так і нині, Владико, мене, слугу твого (ім’я) прийми і молитвам моїм почуй, благословляючи мій шлях і повітряну подорож. Заборони бурям і противним вітрам і в цілості й неушкодженості збережи літак. Даруй мені легке і не затьмарене різними неприємностями подорож по повітрю, благослови наміри добрих справ, які мною задумані для звершення, і в світі зроби моє повернення. Бо ти є рятівник і рятівник, і всіх благ небесних і земних подавець, і тобі я возносить славу разом з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь.

Раніше "Телеграф" публікував поради священника для тих віруючих, які у свято не можуть піти до храму.