Солнечное затмение 30 апреля будет знаковым для Украины: астролог обнадежила прогнозом

По словам астролога, солнечное затмение способствует успешным переговорам

В конце месяца, 30 апреля, произойдет солнечное затмение — важный и ответственный для каждого из нас космический период, которое повлияет и на ситуацию в Украине. Как передает "Телеграф", об этом говорится в прогнозе астролога Елены Осипенко.

Так, уже в субботу, 30 апреля, произойдет частное солнечное затмение в 23.43 по киевскому времени. А через 15 дней после этого, 16 мая, ожидается полное лунное затмение. Астролог отмечает, что это суперполнолуние будет влиять на всех людей максимально интенсивно. Кроме того, 9 мая – срединный день между точками – затмениями, в этот момент произойдет точная фаза первой четверти Луны. Все эти дни, говорится в прогнозе, знаковые.

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Как сообщила Осипенко, за неделю до 30 апреля начинается условный коридор затмений. По ее словам, за и спустя неделю после затмения нужно с особым вниманием относиться к принятию важных решений. В этот период ухудшается эмоциональный фон и нарастает тревожность, может увеличиться число аварий и травм.

Астролог добавляет, что затмение – начало нового этапа для всех жителей планеты. Знак больших кардинальных перемен в течение года. Но это могут быть как потери и убытки, так и прогресс.

Астролог проанализировала, как это космическое событие гармонирует с гороскопом Украины. По ее словам, наступит период коммуникаций, разработки и подписания важных документов в течение полугода до следующего солнечного затмения (оно ожидается в октябре).

"Будет происходить расширение сети контактов, появятся новые деловые партнеры, заключат важные переговоры, однако они будут временными, но достаточно надежными", — заявила Осипенко.

Астролог подчеркивает, что знаковое солнечное затмение в стабильном Тельце может помочь заложить программу мира, а значит — остановить войну и убийство людей.

По данным прогноза, весь период в течение полугода и даже года особенно благоприятен для контактов с зарубежными партнерами и получения от них финансовой поддержки. Украина может ожидать удачные переговоры, сотрудничества, заключение договоров и открытие новых перспектив.

"Я считаю, что знаки солнечного затмения вселенная дала нам, украинцам, в помощь, чтобы мы укрепили свою абсолютную веру в победу", — подытожила Осипенко.

Напомним, солнечное затмение, которое выпадает на 30 апреля 2022 года, даст начало новому коридору затмений. По мнению астрологов, в этот день лучше отказаться от планирования важных дел и избегать конфликтов.

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