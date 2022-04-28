Сонячне затемнення 30 квітня буде знаковим для України: астролог обнадіяла прогнозом

За словами астролога, сонячне затемнення сприяє успішним переговорам

Наприкінці місяця, 30 квітня, станеться сонячне затемнення — важливий і відповідальний для кожного з нас космічний період, який вплине і на ситуацію в Україні. Як передає "Телеграф", про це йдеться у прогнозі астролога Олени Осипенко.

Так, уже в суботу, 30 квітня, відбудеться часткове сонячне затемнення о 23.43 за київським часом. А через 15 днів після цього, 16 травня, очікується повне місячне затемнення. Астролог зазначає, що ця суперповня впливатиме на всіх людей максимально інтенсивно. Крім того, 9 травня – середній день між точками – затемненнями, у цей момент відбудеться точна фаза першої чверті Місяця. Усі ці дні, йдеться у прогнозі, знакові.

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Як повідомила Осипенко, за тиждень до 30 квітня розпочинається умовний коридор затемнень. За її словами, за і через тиждень після затемнення потрібно з особливою увагою ставитися до прийняття важливих рішень. У цей період погіршується емоційне тло і наростає тривожність, може збільшитися кількість аварій і травм.

Астролог додає, що затемнення – початок нового етапу всім жителів планети. Знак великих кардинальних змін протягом року. Але це можуть бути як втрати та збитки, так і прогрес.

Астролог проаналізувала, як ця космічна подія гармоніює з гороскопом України. За її словами, настане період комунікацій, розробки та підписання важливих документів протягом півроку до наступного сонячного затемнення (воно очікується у жовтні).

"Відбудеться розширення мережі контактів, з’являться нові ділові партнери, укладуть важливі переговори, однак вони будуть тимчасовими, але досить надійними", — заявила Осипенко.

Астролог наголошує, що знакове сонячне затемнення у стабільному Тельці може допомогти закласти програму миру, а отже, зупинити війну та вбивство людей.

За даними прогнозу, весь період протягом півроку і навіть року особливо сприятливий для контактів із закордонними партнерами та отримання від них фінансової підтримки. Україна може очікувати на вдалі переговори, співробітництво, укладання договорів і відкриття нових перспектив.

"Я вважаю, що знаки сонячного затемнення всесвіт дав нам, українцям, задля допомоги, щоб ми зміцнили свою абсолютну віру в перемогу", — підсумувала Осипенко.

Нагадаємо, сонячне затемнення, яке випадає на 30 квітня 2022 року, дасть початок новому коридору затемнень. На думку астрологів, у цей день краще відмовитись від планування важливих справ та уникати конфліктів.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Аріна Артурівна озвучила неблагополучний прогноз для росії. За її словами, в майбутньому рф розпадеться на ряд республік, а важка економічна ситуація затягнеться на більш ніж 20 років.