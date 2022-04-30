Японка покорила сеть, изучая украинский язык и поддерживая Украину в войне против россии

Девушка отмечает героизм и мужество нашего народа и заявляет, что однажды хочет приехать в Украину

Японка Хонока стала настоящей звездой сети после того как начала изучать украинский язык и стала поддерживать Украину в войне против россии. Ее духоподъемные посты собирают десятки тысяч лайков и сотни благодарственных комментариев.

Свои обращения к украинцам девушка публикует в Твиттер.

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Так, девушка ежедневно публикует яркие посты со словами поддержки для украинцев. Она отмечает героизм и мужество нашего народа и заявляет, что однажды хочет приехать в Украину, чтобы встретиться с ее прекрасными людьми. Хонока даже начала изучать украинский язык для этого.

"Україна і Японія знаходяться далеко один від одного. Але серце завжди одне. Колись я поїду в Україну і зроблю все можливе, щоб поспілкуватися з багатьма людьми, робити все можливе. Усім дякую", — пишет девушка на украинском языке (орф. автора сохранена, — прим. ред.).

Она также говорит, что очень хочет посетить Киев для того, чтобы попробовать вкуснейшую украинскую еду. На что украинцы наперебой стали приглашать ее в гости, советуя попробовать херсонские арбузы и полтавские галушки.

В целом, посты японки вызвали большой резонанс среди украинцев. Каждый из них собирает десятки тысяч лайков, а благодарные люди оставляют под ними сотни приветственных комментариев.

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