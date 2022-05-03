Радоница 2022: что категорически нельзя делать в этот день
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В этот день принято подавать милостыню, и делать добрые дела.
Во вторник второй недели после Пасхи отмечается день поминовения усопших — Радоница или "родительский день". В 2022 году Радоница выпала на 3 мая. В этот день люди посещают храм, а также отправляются на кладбище, чтобы почтить память своих умерших родсвенников.
"Телеграф" рассказывает, что можно и нельзя делать в этот день.
На Радоницу обязательно нужно помолится за души умерших, а также в этот день принято радоваться тому, что души умерших попадут в Царствие Небесное. Однако от громких разговоров и смеха лучше воздержаться. В день праздника принято угощать окружающих, а также не оставлять в беде того, кому требуется поддержка.
Что нельзя делать на Радоницу
- Нельзя распивать алкогольные напитки, и не стоит приносить алкоголь на кладбище.
- Не стоит идти на кладбище беременным и маленьким детям.
- Нельзя предаваться унынию.
- Нельзя поминать умерших дурным словом.
- Не принято заниматься тяжелой физической работой.
- Запрещено скандалить и конфликтовать, а также нельзя браниться и говорить дурные слова.
Ранее "Телеграф" публиковал советы священника для тех верующих, которые в праздник не могут пойти в храм.