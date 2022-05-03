Укр

Радоница 2022: что категорически нельзя делать в этот день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Радоница 2022: что категорически нельзя делать в этот день

В этот день принято подавать милостыню, и делать добрые дела.

Во вторник второй недели после Пасхи отмечается день поминовения усопших — Радоница или "родительский день". В 2022 году Радоница выпала на 3 мая. В этот день люди посещают храм, а также отправляются на кладбище, чтобы почтить память своих умерших родсвенников.

"Телеграф" рассказывает, что можно и нельзя делать в этот день.

На Радоницу обязательно нужно помолится за души умерших, а также в этот день принято радоваться тому, что души умерших попадут в Царствие Небесное. Однако от громких разговоров и смеха лучше воздержаться. В день праздника принято угощать окружающих, а также не оставлять в беде того, кому требуется поддержка.

Что нельзя делать на Радоницу

  • Нельзя распивать алкогольные напитки, и не стоит приносить алкоголь на кладбище.
  • Не стоит идти на кладбище беременным и маленьким детям.
  • Нельзя предаваться унынию.
  • Нельзя поминать умерших дурным словом.
  • Не принято заниматься тяжелой физической работой.
  • Запрещено скандалить и конфликтовать, а также нельзя браниться и говорить дурные слова.

Ранее "Телеграф" публиковал советы священника для тех верующих, которые в праздник не могут пойти в храм.

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#Запреты #Радоница
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