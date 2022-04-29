Когда поминальные дни в Украине в 2022 году: что можно и нельзя делать на кладбище

Проводы или Гробки отмечаются в течение двух недель после Пасхи

Спустя неделю после Пасхи у православных христиан начинаются поминальные дни, которые в народе еще называют Гробками или Проводами. В этот период принято поминать усопших родственников и посещать их могилы на кладбищах.

"Телеграф" рассказывает, когда поминальные дни в Украине в 2022-м году, из главные правила и традиции, а также как правильно себя вести на кладбище.

Поминальные дни: дата и традиции

Проводы или Гробки принято проводить на 9 день после Пасхи, именно тогда и отмечается Радоница. Однако в народной традиции поминальные дни отмечаются в течение двух недель после Воскресения Христового. Итого, в 2022 году Гробки выпадают на вторник, 3 мая, однако большинство украинцев устраивать их в воскресенье 1 мая.

За неделю до посещения кладбища следует навести порядок на могилах своих умерших родственников. Так души усопших видят, что о них заботятся и помнят до сих пор. У могилы можно посадить растения, покрасить оградку, убрать засохшие цветы.

Традиционно, на могилы умерших родственники приносят цветы, конфеты и печенье. Нередко возле могилы устраивают застолье с родными усопшего.

Как правильно вести себя на кладбище?

Входя на кладбище, нужно трижды перекреститься.

Подойдя к могиле, следует прочитать "Отче наш".

На кладбище запрещено курить, ссориться, материться.

Уходя с кладбища, нужно мысленно попрощаться с умершими родственниками, произнеся: "Пускай нам здоровится, а вам легко лежится!". Или: "Вам Царства Божьего, а нам — к вам не спешить".

При выходе из кладбища стоит повернуться лицом к могилам и трижды перекреститься.

Нельзя ничего забирать домой с кладбища.

Поминальные дни: запреты

Нельзя грустить и скорбеть по умершим.

Запрещено устраивать застолья, особенно алкогольные.

Лучше воздержаться от громких разговоров и смеха на кладбище.

Вспоминая умерших предков, нельзя называть их покойниками.

Нельзя прогонять людей, которые собирают по кладбищу продукты.

Напомним, что праздник Пасхи никак не завершает церковные празднования — сразу после праздника начинается Светлая или Пасхальная седмица.