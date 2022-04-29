Коли поминальні дні в Україні у 2022 році: що можна і не можна робити на цвинтарі

Проводи або Гробки відзначаються протягом двох тижнів після Великодня

Через тиждень після Великодня у православних християн починаються поминальні дні, які в народі ще називають Гробками чи Проводами. У цей період заведено поминати померлих родичів та відвідувати їхні могили на цвинтарях.

"Телеграф" розповідає, коли поминальні дні в Україні в 2022-му році, з головних правил і традицій, а також як правильно поводитися на цвинтарі.

Поминальні дні: дата та традиції

Проводи або Гробки заведено проводити на 9 день після Великодня, саме тоді і відзначається Радониця. Однак у народній традиції поминальні дні відзначаються протягом двох тижнів після Воскресіння Христового. У 2022 році Гробки випадають на вівторок, 3 травня, проте більшість українців влаштовують їх у неділю 1 травня.

За тиждень до відвідування кладовища слід навести лад на могилах своїх померлих родичів. Так душі померлих бачать, що про них дбають і пам’ятають досі. Біля могили можна посадити рослини, пофарбувати огорожу, прибрати засохлі квіти.

Традиційно, на могили померлих родичі приносять квіти, цукерки та печиво. Нерідко біля могили влаштовують застілля з рідними покійного.

Як правильно поводитися на цвинтарі?

Входячи на цвинтар, потрібно тричі перехреститися.

Підійшовши до могили, слід прочитати "Отче наш".

На цвинтарі заборонено курити, сваритися, матюкатися.

Ідучи з цвинтаря, треба подумки попрощатися з померлими родичами, сказавши: "Нехай нам здоровиться, а вам легко лежиться!". Або: "Вам Царства Божого, а нам — до вас не поспішати".

При виході з цвинтаря варто повернутись обличчям до могил і тричі перехреститися.

Не можна нічого забирати додому з цвинтаря.

Поминальні дні: заборони

Не можна сумувати та сумувати за померлими.

Заборонено влаштовувати застілля, особливо алкогольні.

Краще утриматися від гучних розмов та сміху на цвинтарі.

Згадуючи померлих пращурів, не можна називати їх покійниками.

Не можна проганяти людей, які збирають по цвинтарі продукти.

Нагадаємо, що свято Великодня ніяк не завершує церковні святкування — одразу після свята починається Світлий або Пасхальний тиждень.