Коли поминальні дні в Україні у 2022 році: що можна і не можна робити на цвинтарі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 130
Проводи або Гробки відзначаються протягом двох тижнів після Великодня
Через тиждень після Великодня у православних християн починаються поминальні дні, які в народі ще називають Гробками чи Проводами. У цей період заведено поминати померлих родичів та відвідувати їхні могили на цвинтарях.
"Телеграф" розповідає, коли поминальні дні в Україні в 2022-му році, з головних правил і традицій, а також як правильно поводитися на цвинтарі.
Поминальні дні: дата та традиції
Проводи або Гробки заведено проводити на 9 день після Великодня, саме тоді і відзначається Радониця. Однак у народній традиції поминальні дні відзначаються протягом двох тижнів після Воскресіння Христового. У 2022 році Гробки випадають на вівторок, 3 травня, проте більшість українців влаштовують їх у неділю 1 травня.
За тиждень до відвідування кладовища слід навести лад на могилах своїх померлих родичів. Так душі померлих бачать, що про них дбають і пам’ятають досі. Біля могили можна посадити рослини, пофарбувати огорожу, прибрати засохлі квіти.
Традиційно, на могили померлих родичі приносять квіти, цукерки та печиво. Нерідко біля могили влаштовують застілля з рідними покійного.
Як правильно поводитися на цвинтарі?
- Входячи на цвинтар, потрібно тричі перехреститися.
- Підійшовши до могили, слід прочитати "Отче наш".
- На цвинтарі заборонено курити, сваритися, матюкатися.
- Ідучи з цвинтаря, треба подумки попрощатися з померлими родичами, сказавши: "Нехай нам здоровиться, а вам легко лежиться!". Або: "Вам Царства Божого, а нам — до вас не поспішати".
- При виході з цвинтаря варто повернутись обличчям до могил і тричі перехреститися.
- Не можна нічого забирати додому з цвинтаря.
Поминальні дні: заборони
- Не можна сумувати та сумувати за померлими.
- Заборонено влаштовувати застілля, особливо алкогольні.
- Краще утриматися від гучних розмов та сміху на цвинтарі.
- Згадуючи померлих пращурів, не можна називати їх покійниками.
- Не можна проганяти людей, які збирають по цвинтарі продукти.
Нагадаємо, що свято Великодня ніяк не завершує церковні святкування — одразу після свята починається Світлий або Пасхальний тиждень.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-