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Коли поминальні дні в Україні у 2022 році: що можна і не можна робити на цвинтарі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Традиція відвідування могил має язичницьке походження Новина оновлена 29 квітня 2022, 10:17
Традиція відвідування могил має язичницьке походження

Проводи або Гробки відзначаються протягом двох тижнів після Великодня

Через тиждень після Великодня у православних християн починаються поминальні дні, які в народі ще називають Гробками чи Проводами. У цей період заведено поминати померлих родичів та відвідувати їхні могили на цвинтарях.

"Телеграф" розповідає, коли поминальні дні в Україні в 2022-му році, з головних правил і традицій, а також як правильно поводитися на цвинтарі.

Поминальні дні: дата та традиції

Проводи або Гробки заведено проводити на 9 день після Великодня, саме тоді і відзначається Радониця. Однак у народній традиції поминальні дні відзначаються протягом двох тижнів після Воскресіння Христового. У 2022 році Гробки випадають на вівторок, 3 травня, проте більшість українців влаштовують їх у неділю 1 травня.

За тиждень до відвідування кладовища слід навести лад на могилах своїх померлих родичів. Так душі померлих бачать, що про них дбають і пам’ятають досі. Біля могили можна посадити рослини, пофарбувати огорожу, прибрати засохлі квіти.

Традиційно, на могили померлих родичі приносять квіти, цукерки та печиво. Нерідко біля могили влаштовують застілля з рідними покійного.

Як правильно поводитися на цвинтарі?

  • Входячи на цвинтар, потрібно тричі перехреститися.
  • Підійшовши до могили, слід прочитати "Отче наш".
  • На цвинтарі заборонено курити, сваритися, матюкатися.
  • Ідучи з цвинтаря, треба подумки попрощатися з померлими родичами, сказавши: "Нехай нам здоровиться, а вам легко лежиться!". Або: "Вам Царства Божого, а нам — до вас не поспішати".
  • При виході з цвинтаря варто повернутись обличчям до могил і тричі перехреститися.
  • Не можна нічого забирати додому з цвинтаря.

Поминальні дні: заборони

  • Не можна сумувати та сумувати за померлими.
  • Заборонено влаштовувати застілля, особливо алкогольні.
  • Краще утриматися від гучних розмов та сміху на цвинтарі.
  • Згадуючи померлих пращурів, не можна називати їх покійниками.
  • Не можна проганяти людей, які збирають по цвинтарі продукти.

Нагадаємо, що свято Великодня ніяк не завершує церковні святкування — одразу після свята починається Світлий або Пасхальний тиждень.

Теги:
#Цвинтар #Поминальні дні #Проводи #Поминальний день #Гробки
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